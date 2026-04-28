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社會 社會焦點 保障人權

飛機餐沒吃帶入境「含肉」罰20萬　旅客求免罰失敗

記者黃翊婷／綜合報導

旅客阿茂（化名）去年5月從中國澳門入境台灣，因身體不適，於是將沒有食用的飛機餐帶下飛機，沒想到餐盒含有豬肉製品，他因此挨罰20萬元。阿茂不滿受罰，決定提出行政訴訟，但日前被高雄高等行政法院法官裁定駁回。

▲▼搭飛機,搭機,飛機餐。（示意圖／CFP）

▲阿茂因為1份飛機餐，挨罰20萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

裁判書中記載，阿茂2025年5月從中國澳門搭乘班機，由高雄國際機場入境，因行李中攜帶含有豬肉製品的飛機餐盒，以及3顆蘋果，卻沒有主動申請檢疫，並經由高雄關綠線免申報檯通關，結果被高雄關人員查獲行李中的檢疫物，因而挨罰20萬元。

阿茂不服，決定提出行政訴訟，他強調，當天因為身體不適，沒有吃飛機餐，也沒有打開查看內容物，空服人員也沒有告知餐點是什麼，更沒有說不可以將餐盒帶下機，他真的不知道餐盒內含有需要申報的豬肉製品，只是在身體不適的情況下疏忽攜帶了，所以希望能酌情免罰或減輕罰款。

但高雄高等行政法院法官認為，機場入境大廳設有動植物檢查櫃檯，在旅客必經的入境走道、樓梯口、行李轉盤處、海關紅綠線分流處等區域，都設有明顯的中、英語雙語標示宣導海報、看板及影片，櫃檯也放有宣導手冊供旅客取用，目的都是在提醒旅客，若攜帶動植物或及其產品應主動申報，否則經查獲最高恐面臨100萬元罰鍰。

法官指出，阿茂有多次出入境紀錄，也表明看過相關檢疫告示，他主觀上應當知悉入境時要配合國家防疫政策，不能自由攜帶動植物類產品入境。

此外，法官表示，阿茂應當能預測飛機餐內可能會有含肉的加工產品，況且餐盒並未密封，就算他因為身體虛弱無法打開檢查，也可以向空服人員詢問確認，所以主觀上仍有可歸責性及可非難性，縱非故意，也應負過失責任，最終裁定駁回他的訴求。全案仍可上訴。

（圖／翻攝自Facebook／動植物防疫檢疫署）

▲旅客帶飛機餐入境要注意內容物。（圖／翻攝自Facebook／動植物防疫檢疫署）

農業部動植物防疫檢疫署曾在官方臉書發文提醒，以下4類飛機或郵輪上的食品不得攜帶入境，旅客務必在下機前食用完畢，或主動棄置於機場的農產品棄置箱內，若違反規定，最重可依《動物傳染病防治條例》第43條第8款，裁罰高達100萬元。

1、含有豬、雞、牛等禽畜肉類的餐點。
2、夾有肉類、火腿、生菜的三明治或麵包。
3、生菜沙拉。
4、附餐水果，如香蕉、蘋果等等。

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