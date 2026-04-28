颱風夜歡送趴後侵犯女子！印度男噁喊「很高興認識妳」下場曝

▲印度籍即姓男子在台犯下性侵未遂罪，遭判3年4月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一名女子小美(化名)在颱風夜參加外國友人聚會，結束後為避免酒駕，由印度籍即姓男子騎機車送回家，沒想到即男藉口衣服濕了、想沖洗腳上泥沙等理由，要求進入小美住處清理，趁機想性侵沒成功，改為強逼她打手槍洩慾，完事離開後還傳訊表示「很高興認識妳」，被小美告上法院。全案經雲林地院審理，法官依即男犯強制性交未遂罪，處3年4月徒刑，並在服刑完畢或赦免後驅逐出境。

判決指出，小美於去年7月6日晚上7時許，參加李姓女友人舉辦的聚會，替外國友人餞別，結束後小美因有喝酒，本來想步行回家，但李女考量颱風夜風雨大，便拜託印度籍即姓男子陪同小美回家。

即男答應後，於0時48分許騎著小美的機車載她返回住處停車場，並以他腳上沾了砂石，想沖洗並借用毛巾等藉口，趁機進入小美的住處，不顧小美推拒並以英文表示「不要」，邊喊「I KNOW YOU WANT IT」(我知道你想要)邊意圖性侵，適逢小美生理期使用月亮杯並一再抗拒，即男才沒有得逞，然而即男仍不放棄，跨坐在小美肋骨上強逼打手槍洩慾，直至深夜1時50分許，即男才連絡友人接送離去，小美也立即報警並前往醫院驗傷。

全案審理時，即男否認犯行，辯稱當時兩人互脫衣服、小美很配合，但後來小美說「DO NOT、I FEEL UNCOMFORTABLE(不要、不舒服)」，他就停下來，並沒有強迫發生性關係。律師則表示，兩人體型上有差距，如果即男真的有強迫小美，反而可能會被小美制伏。

▲受害女子身心受創，須持續就醫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

不過小美證稱，案發當天她與即男是第一次見面，在聚會上也沒有私下聊天，案發後一等即男離開她就馬上報警，即男還在離去後不久傳訊表示「很高興認識妳」，她回覆「但我其實沒很希望用這種方式」，表示她不想發生這種事情，即男則回說「抱歉」。事後小美也產生自責、自我厭惡的情緒，甚至不敢碰觸自己的身體，只要在手機上滑到類似印度人的外國臉孔，就會覺得手指頭都髒掉了，有嚴重創傷反應。

法官檢視相關證據後，認為小美指證歷歷，若不是親身經歷，沒有辦法憑空編造整個事件過程及細節，且根據停車場監視器，小美始終對即男保持距離，顯然無好感存在，更不會同意性交，判定即男犯行屬實，且犯後毫無悔意，依犯強制性交未遂罪，處3年4月徒刑，並在服刑完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

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