台美關稅何時有最終結果？　卓榮泰：預判7月左右

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普的對等關稅，被美國最高法院宣布為違憲後，川普改用301條款進行調查。針對調查後台美關稅的進度評估，行政院長卓榮泰28日在立法院備詢時表示，美方4月28日跟5月初會有兩場公聽會，之後若對我方提出意見會來進行說明，「美方跟很多國家進行調查，預判估計會在7月左右會有最終結果」。

民進黨立委吳秉叡在質詢時提到，台灣跟美國關稅談判，之前很辛苦，達成很好的成績，但是因為事情演變，川普的對等關稅被美國最高法院宣布違憲，川普改用301條款進行調查。他追問我方對於台美雙方關稅，評估的時程為何？

卓榮泰答詢表示，美方4月28日左右跟5月初，會有兩場公聽會，針對產能過剩與強迫勞動，之後一段時間大概一週內，如果對我方有提出意見的話，我方會進行說明，「美方跟很多國家進行調查，預判估計會到7月左右會有最終結果」。

吳秉叡提醒，商界很擔心不確定，一方面關稅高難過，不確定也是另外一個問題，好比汽車業就在等關稅，美國車來台灣，進口關稅降低可以買便宜車，最近市場上車輛購買就有比較遲緩狀況，在產業上產生困擾，有沒有可能早一點？

卓榮泰說，現在最大目的，希望時間可以早一點確定，讓業者安心，更期待是否確保當初談的內容，還有確保得到的優惠待遇。