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全家寄件新增「黑貓宅急便」　7-11升級智慧取貨結帳加快70%

▲▼全家宅配寄件服務新增「黑貓宅急便」。（圖／業者提供）

▲全家宅配寄件服務新增「黑貓宅急便」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

超商包裹服務持續升級，全家便利商店宣布今（28日）起新增「黑貓宅急便寄件服務」，全台超過4,400間門市導入多溫層寄件。7-ELEVEN則擴大智慧營運應用，推出自助查詢包裹櫃位、自取微型倉、會員自助快速結帳等功能，加快取貨與結帳流程，提升門市作業效率。

▲▼全家宅配寄件服務新增「黑貓宅急便」。（圖／業者提供）

▲全家寄件服務新增「黑貓宅急便」。（圖／業者提供）

★全家新增黑貓寄件

全家除了取貨服務新增全電商，也看準「寄件」需求增加，宣布自4月28日起新增「黑貓宅急便寄件服務」，在全台超過4,400間門市正式導入，提供常溫、冷藏與冷凍等多溫層包裹寄送選擇，擴大既有宅配服務內容，提供消費者更多寄件方式。

為節省消費者交寄時間，並減少手寫託運單流程，黑貓宅急便支援線上登打寄件資訊，民眾可於全家門市「FamiPort機台」操作填單，並列印託運單；也可透過全家APP、黑貓宅急便LINE官方帳號，或官網線上預約，到店掃碼列印資料，提升寄件效率。

▲▼全家宅配寄件服務新增「黑貓宅急便」。（圖／業者提供）

▲為節省交寄時間，黑貓宅急便支援線上登打寄件資訊，民眾也可於全家門市「FamiPort機台」操作。（圖／業者提供）

在寄件規格方面，此服務提供本島互寄S60、S90、S120等尺寸包裹，離島地區如小琉球、馬祖也同步納入服務。

運費方面，本島S60（長寬高總和60公分）常溫配送為130元、低溫配送為160元；離島寄回本島包裹，常溫配送費用較本島多10元，低溫配送依尺寸區分為S60為250元、S90為285元、S120為320元。

另外，有關全家與全聯全電商合作，在全台超過4,400間門市成為全電商取貨據點，即日起消費者可至全電商網站「全家超取專區」選購商品，並指定全家門市取貨，即完成下單與取件流程。

★7-ELEVEN 擴大自助取貨、會員自助結帳

7-ELEVEN持續擴大「智能營運、作業減壓、友善職場」三大方向，推出多項智慧化服務，包含「自助查詢EC包裹櫃位」、「自取微型倉」。此外自助結帳新增「會員快速結帳」功能，提升門市取貨與結帳效率。

▲7-11推全新「自取微型倉」模式，減少門市人員理貨、找貨等作業時間。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，根據內部統計，目前門市使用頻次最高的三大省力服務為自助微波、自助結帳與自助取貨，三項服務一年可減少工時近200萬小時。因應電子商務成長趨勢，即日起優化自助取貨流程，推出「自助查詢EC包裹櫃位」功能，未付款包裹可先透過ibon或OPENPOINT APP查詢櫃位位置，再到櫃台結帳，減少顧客重複排隊情形。

▲▼7-ELEVEN自助取貨服務即日起再優化，首創「自助查詢包裹櫃位」功能。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN自助取貨服務再優化，首創「自助查詢包裹櫃位」功能。（圖／業者提供）

此外，繼去年於「桃園中央大學X-STORE 9」設置全台首座「智能微型倉」後，近期也於「北投奇岩門市」測試導入以QR Code開倉的「自取微型倉」模式，顧客於櫃台取得取貨QR Code後，即可至自取式微型倉領取包裹，取貨速度可提升約70%，單日可減少門市人員3至4小時理貨與找貨時間，並增加包裹存放空間。

▲▼7-ELEVEN自助結帳平均一年吸引超過1,300萬人次使用，預計於4月底新增「會員快速結帳」功能。（圖／業者提供）

▲7-11預計於4月底新增「會員快速結帳」功能。（圖／業者提供）

在結帳服務方面，7-ELEVEN自助結帳平均一年吸引超過1,300萬人次使用，預計於4月底新增「會員快速結帳」功能，會員透過icash Pay、OPEN錢包、icash 2.0等支付工具，即可完成快速結帳流程，整體結帳速度可提升約50%。

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