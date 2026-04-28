蔣萬安身家曝光！　李四川存款逾2千萬、11筆小琉球土地信託

▲蔣萬安、李四川。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

監察院今（28日）公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人、前台北市副市長李四川的財產申報。其中，蔣萬安存款為3305萬餘元，較上次申報少312萬餘元；李四川則有11筆位在小琉球的土地交付信託，存款2133萬餘元，較上次減少88萬餘元。

監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括監察院監委與北市府官員的財產申報。台北市長蔣萬安去年11月1日申報的存款3305萬5859元，較上次申報存款少312萬1914元。

蔣萬安妻子石舫亘名下1筆土地、2筆建物交付信託，都位在宜蘭。而在有價證券方面，石舫亘名下有2筆股票，新增1筆台新新光辛特，股數為17股，另外台新新光金股數則從99股減少到66股，以票面價額10元計算，總價額830元。另有5筆儲蓄型壽險，最早契約自民國82年起投保至今。債務331萬121元為保單質借，較上次增加1萬4883元。

已辭去台北市副市長、代表國民黨投入新北市長選戰的李四川去年11月1日申報的存款則有2133萬2536元，較上次減少88萬4119元，而妻子蔡碧雲名下的存款幣值種類豐富，新台幣、日圓、美元、歐元、離岸人民幣、澳幣和紐西蘭幣都有。

李四川與妻子申報1筆土地、2筆建物，都位在新北市板橋；另交付信託的不動產包括，11筆在屏東小琉球的土地、6筆台北市信義區的土地，以及1筆台北市信義區的建物；李四川並申報1台本田汽車，債務1932萬9374元用於購置不動產與自用住宅，較上次減少121萬5930元。

有價證券部分，李四川申報5筆股票，以票面價額10元計算，總價額9萬1520元，包括宏洲、嘉新畜產、士紙、華映、聯上發；基金受益憑證7筆，總價額464萬6089元；國內上市（櫃）股票部分，有23筆股票信託，以票面價額10元計算，總價額107萬3890元，包括鴻海、中工、鴻準、群創、台積電等。