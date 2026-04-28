美懸賞1.57億！　墨西哥大毒梟斃命後「潛在接班人」被捕

▲墨西哥逮捕哈里斯科新世代販毒集團高階指揮官佛羅雷斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥特種部隊27日成功逮捕哈里斯科新世代販毒集團（CJNG）高階指揮官佛羅雷斯（Audias Flores）。此人原被視為該販毒集團前首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）的潛在接班人，美國當局更懸賞高達500萬美元（約新台幣1.57億元）追緝。

直升機盤旋！500人包圍抓獲「園丁」 美情報助攻

路透報導，佛羅雷斯綽號園丁（El Jardinero），是該組織在墨西哥太平洋沿岸大片地盤的區域指揮官，也是人稱「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉的潛在接班人。

墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）表示，由海軍主導的這次行動歷經長達19個月情報蒐集，動員逾500名士兵、6架直升機及數架飛機，場面浩大。

安全部隊當時包圍一處小屋，此處距離熱門度假城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）北方約20公里。佛羅雷斯當時由約30輛皮卡車與超過60名武裝人員層層嚴密護衛，護衛人員隨後四散逃跑製造混亂，試圖掩護他脫身，但佛羅雷斯最終仍在企圖藏身排水溝期間被抓。

賈西亞也在社群媒體平台上分享直升機盤旋空中、全程掌握動態的空拍逮捕畫面。墨西哥安全官員透露，此次行動也運用美方提供的情報，包括空中偵察。

美懸賞500萬美元緝拿 要求引渡

佛羅雷斯是該販毒集團運作的核心人物，控制毒品實驗室網絡、走私路線以及在美國境內的銷售網絡。

美國財政部早在2021年便已認定佛羅雷斯為「重大外國毒品走私犯」，當時美國大陪審團對他提起訴訟，罪名包括串謀分銷古柯鹼及海洛因等罪行。前美國緝毒局助理特別探員奧利沃（Carlos Olivo）直言，佛羅雷斯的落網對於CJNG的行動影響將超越歐塞奎拉。

現階段尚不清楚佛羅雷斯是否會在墨西哥面臨指控，但依據賈西亞的說法，佛羅雷斯是美國當局要求引渡的通緝犯，且美國懸賞500萬美元追緝。

▲美國當局更懸賞高達500萬美元（約新台幣1.57億元）緝拿。（圖／路透）

川普施壓 墨西哥掃毒力道升級

此次逮捕是繼歐塞奎拉今年2月遭擊斃之後，對墨西哥販毒集團的最新打擊。

近期墨西哥在美國總統川普的強大壓力下，已大幅升級掃毒行動力道，川普曾多次揚言，若認為墨西哥打擊販毒集團方面做得不夠，將採取單方面軍事行動，並在去年把關稅威脅與墨西哥被其認為不足以阻止芬太尼販運和遏制移民的相關措施掛鉤。