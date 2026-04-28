地緣政治加劇、能源波動頻傳！印度經濟預測看好7%動能　關鍵支柱展現韌性成長

▲印度經濟看好成長動能，關鍵支柱展現韌性 。（圖／翻攝印度新聞局官網）

記者陳弘修／綜合報導

在地緣政治緊張升溫、能源市場波動加劇之際，印度經濟展現出相對穩定的成長動能。面對全球不確定性升高，多數觀察認為，印度經濟仍維持明確的擴張路徑，希冀成為當前國際經濟版圖重要支撐力量的方向，值得觀察。

根據目前各方估計，印度2026年經濟成長率約在7%左右或略高水準，延續近年強勁表現。在此基礎上，多家金融機構預估，2027年成長率大致落在6.5%至7.0%區間，顯示整體動能仍具延續性。國際機構看法亦趨一致，International Monetary Fund最新預估印度經濟成長約6.5%，World Bank則預測約在6.5%至6.6%之間，反映其在全球經濟放緩背景下，仍具相對穩健的成長結構。

支撐印度這一輪成長的關鍵，在於內需動能與政策穩定，除了銀行體系資產品質持續改善、資本結構提升，使信貸供給維持擴張，進一步帶動企業投資與整體經濟活動，外匯存底亦提供重要緩衝。截至2026年初，印度外匯存底約落在6500億至7000億美元區間，約可支應10至11個月進口需求，有助強化抵禦外部衝擊的能力。

在物價與財政方面，通膨預估維持在約4%至5%區間，整體仍落於政策目標範圍內；財政方面，政府中期目標為將赤字控制在約4.5%左右，顯示宏觀經濟政策仍維持一定紀律。

從外部環境來看，西亞局勢升溫持續牽動能源價格與貿易流向，但相較過去，全球經濟結構已出現調整，包括能源供應格局變化與供應鏈重組，使衝擊傳導路徑有所不同。在此背景下，印度透過產業多元化與供應鏈整合，逐步提升對外部變數的調適能力，並持續推動結構性改革與市場開放。

對於國際資本重新配置，新興市場迎來新的機會窗口，市場普遍認為，印度憑藉制度穩定與成長潛力，正逐步成為資金關注重點。其中，Gujarat International Finance Tec-City作為政府推動的國際金融服務中心，正持續吸引跨境金融機構與投資布局。同時，印度積極拓展與主要經濟體的貿易合作，也有助提升資金流動與外部收支穩定性。

基礎建設方面，隨著全球航運與航空路線因地緣因素出現調整，印度在機場、港口與物流網絡的持續投資逐漸發揮效益，提升其作為區域運輸與轉運節點的潛力。另一方面，數位與實體基礎建設同步推進，從交通網絡到數位支付系統，均有助於提升經濟運作效率與長期成長基礎。

貨幣政策部分，Reserve Bank of India維持審慎且具彈性的政策立場，在支持經濟成長與控制通膨之間取得平衡。市場普遍預期，利率政策將維持相對溫和且具彈性的調整空間，以因應內外部經濟變化。

從產業結構觀察，印度經濟呈現多元驅動態勢。服務業仍為主要成長引擎，特別是在資訊科技與數位服務領域，持續強化國際競爭力並吸引外資。製造業在政策推動下逐步擴張，農業則在整體經濟中扮演穩定器角色，使產業結構更趨均衡。

整體而言，在全球動盪環境下，印度經濟仍可望維持約6.5%至7.0%的成長區間，顯示其經濟體質具備一定韌性。隨著國際局勢持續演變，印度在內需支撐、政策穩定與結構改革的基礎上，正穩步推進成長路徑，往持續鞏固其在全球經濟關鍵地位的目標前進。