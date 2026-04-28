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華航再度攜手法朋推機上甜點　5月起台灣出發全航線吃得到

▲▼華航攜手法朋推機上甜點。（圖／華航提供）

▲華航攜手法朋推機上甜點。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今宣布，再度攜手法朋烘焙甜點坊推出多款機上特色甜點及限定飲品，包括「老奶奶檸檬夾心餅乾」、「烏魚子牛軋餅」等，5月起台灣出發全航線及部分返台航班吃得到。

華航表示，法朋2022年起陸續為華航商務艙設計多款甜品，今年擴大合作，打造7款特色點心及飲品。豪華經濟艙有經典的「老奶奶檸檬夾心餅乾」，嚴選屏東履歷雞蛋與綠、黃檸檬；越洋線經濟艙推出「烏龍茶一口蛋捲」；日本線經濟艙則提供「烏魚子牛軋餅」。

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華航指出，法朋延續品牌精神，選用季節性在地農產品，減少運輸碳足跡，「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、「香蔥餅乾」及「鹽味帕瑪森起士酥餅」也分別於不同航程的區域線經濟艙提供。而經濟艙旅客搭乘飛時較短航線，除聯名甜品外，還可享用「蜂蜜金桔檸檬鋁箔飲」。

華航也說，此次法朋為華航設計專屬甜點包裝，邀請台灣繪本作家陳又凌將繽紛食趣化為插畫元素，包裝材料則選用環境友善材質。

另外，星宇航空近日也宣布，於「星宇小舖」開賣與日清食品合作的聯名商品「巨無霸泡麵杯包」，以日清經典杯麵造型為靈感打造，將杯身放大數倍打造趣味背包，內含以亞洲航點為靈感的3款杯麵，包括日式豚骨、港式XO醬海鮮、泰式冬蔭功，每款口味各2杯，更隨機將3張免費機票兌換券藏入其中。

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