勞動節連假省道易塞路段一次看　觀光車潮估周五起湧現

▲勞動連假主要旅次將以觀光旅遊為主。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者周湘芸／台北報導

勞動節連續假期（5月1日至5月3日）將至，交通部公路局今公布省道易塞路段，其中，觀光旅遊車潮將於5月1日至5月2日湧現，返回工作地車潮則預估從5月2日下午至5月3日陸續出現。

公路局表示，此次勞動連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下：

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1.台1線水底寮至楓港路段，北上5月3日下午5時至6時。

2.台61線鳳鼻至香山路段，南下4月30日下午6時至7時、5月1日上午11時至下午2時及5月2日上午10時至下午2時；北上4月30日下午5時至6時、5月2日下午6時至8時、5月3日下午5時至9時。

3.台61線竹南路段，北上5月3日下午3時至7時。

4.台61線中彰大橋改建路段，南下5月1日上午10時至下午2時；北上5月2日下午4時至7時、5月3日下午2時至7時。

至於銜接國道路段，公路局表示，主要車多路段為台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等。

公路局指出，重要觀光風景區鄰近路段，包括台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段等，預估也有車多壅塞情形。

在公共運輸方面，公路局表示，將於勞動節連假期間推出多項優惠措施，搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價85折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者疊加後，最高可享6折優惠。

另外，公路局也說，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費。此次連假總計提供2.7萬班次及92.8萬座位數，截至4月21日已售出約2.1萬張預售票，尚餘充足服務量能。