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藍酸沈伯洋可辦宇宙城吹牛　綠黨團嗆過度恐慌：還沒提名就嚇成這樣

▲▼沈伯洋出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋代表綠營參選台北市長的呼聲高，針對台北上海雙城論壇是否該取消，沈伯洋日前在節目上引用日本超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》金句「敵人很強，你就不戰鬥嗎？」展現鬥志，還拋出台北應與全球先進城市接軌，打造「無限城論壇」，卻遭藍營狂酸。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（28日）表示，他們對沈伯洋即將要登場感到特別恐慌，「我們都還沒有正式提名，就把國民黨嚇成這樣，這其實有點過度恐慌」。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長吳沛憶今（28日）召開輿情回應記者會。針對沈伯洋使用動漫哏回應是否貼近年輕人，吳沛憶表示，沈伯洋確實對動畫跟漫畫非常著迷，「他一再提醒我動畫跟漫畫是兩個領域，不是動漫」，這是他平常的喜愛，討論事情時也會引用些作品，「有些是我不大熟悉的」。

「這就是我們在講的，人設是不需要打造的」，吳沛憶指出，這個時代有這麼多社群，媒體也有這麼多資訊，觀察一個人，大家可以長期觀察他，大不如真誠一點，把自己喜歡、熱愛、真的有花時間研究的事情說清楚，跟社會討論時，也很容易引起有同樣喜好的人共鳴，動畫跟漫畫確實是沈伯洋喜歡的主題之一，「我也從他身上學到蠻多的」。

吳沛憶講完，還跟一旁聽得霧煞煞的莊瑞雄說，「你到現在還是聽不懂」。莊瑞雄則表示，年輕議題年輕的來回答，「但我們可以去看到，每天我坐在這個地方大家追問的就是沈伯洋，非常不容易，代表他展現他的多元化」。

莊瑞雄指出，沈伯洋的專業知識領域裡，過去大家看到的都是軍購，涉及國安部分也是他的專長，但讓人為之一亮的是，「在各位期待之下，每個領域跨出去了」，接下來更多采多姿、精彩的慢慢一道一道會上場。

至於藍委賴士葆酸沈伯洋可以搞宇宙城，怎麼吹牛都可以，莊瑞雄認為，他們對沈伯洋即將要登場感到特別恐慌，尤其賴士葆是比較老派的，「過去我認識他時，他看起來還年紀輕輕，現在因為時間久了，看到民進黨有新秀，散發魅力，威脅到他脆弱的心靈，難免恐慌」。

莊瑞雄表示，沈伯洋是一個多元、腦袋瓜非常清楚的年輕教授，對老教授來看當然會產生很大的衝擊，代表台北市民確實也需要改變，「我們都還沒有正式提名，就把國民黨嚇成這樣，這其實有點過度恐慌」，假設選對會最後提名人選是沈伯洋，會讓外界更驚豔，不只賴士葆會嚇到，國民黨其他人也會覺得，「這麼帥一匹馬在台北市奔騰，威力無敵」。

范雲則提到，自己跟沈伯洋出國開會好幾次，到荷蘭也到比利時，「我可以看到他的國際能力」，今天賴士葆評論剛好看出藍營心中的恐懼與目光如豆，台北市民期待的是與倫敦、巴黎、世界民主國家首都的城市論壇，但藍營、蔣萬安只看到上海論壇，這就是不同的地方，不要目光如豆，用諷刺質疑能力，沈伯洋絕對有能力讓台灣跟世界對話，讓世界看到民主的台灣、台北。

吳沛憶也說，這幾天國民黨對沈伯洋的發言展現國民黨在台北市的自信，自信是好事，她自己也是民進黨台北市公職，「我們向來不是含著金湯匙出身、躺平就能當選」，一貫態度是謙卑跟謙虛，對所有市政一定謙虛請教市民、專家與民間團體。

吳沛憶指出，台北是國際首都，交流要有主題，論壇最擔心開一個大拜拜式、不知所言、沒有留下實質成果的論壇與交流，沈伯洋有很多想法，國際交流是他專長，也提很多國際案例，接下來會有更具體政策，非常樂意也謙卑的提出來，希望跟台北市民討論。

 
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