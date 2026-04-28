陸時隔31年大修監獄法　多地監獄招「藝術專業生」當獄警

▲北京獄警出席教育改造成果展。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸《監獄法》時隔31年首次啟動修訂，預計將於4月30日完成草案審議，內容將強化罪犯教育改造制度。值得注意的是，大陸多地監獄近年也開放藝術類專業畢業生報考獄警，將多元矯治方式引入獄政系統，引起外界關注。

《中國新聞週刊》報導，時隔31年，監獄法迎來首次大修。4月27日至30日，十四屆全國人大常委會第二十二次會議將對監獄法修訂草案進行三次審議。全國人大常委會法工委發言人施春風介紹，審議稿擬作五個方面主要修改，當中包括進一步加強有關提升罪犯教育改造工作質量方面的規定，推進教育改造工作科學化、專業化、社會化。

▲上海青浦監獄內的玉石雕刻藝術矯治課程。（圖／翻攝中國新聞週刊）

隨著立法調整推進，大陸多地監獄系統在2026年公務員招募中，陸續開放藝術類相關專業人士報考。其中，湖南監獄系統設有18個相關職缺，山東、安徽、廣東、甘肅等地也有類似職缺安排。

對此，多名監獄系統人士透露，相關職位主要參與「藝術矯治」工作，即透過音樂、戲劇、繪畫、工藝等形式，協助受刑人進行情緒調節與行為改善。

湖南監獄系統獄警胡艷指出，新進人員須先接受約兩年警務與法律訓練，具備執法能力後，才會依專長參與相關工作；中國犯罪學學會理事、北京師範大學法學院暨刑事法律科學研究院副教授蘇明月則表示，藝術矯治是一種結構化教育與心理干預方式，並非單純興趣活動，而是納入監獄管理流程，具有明確目標與評估機制。

▲上海女子監獄內的獄警排演戲劇。（圖／翻攝中國新聞週刊）

上海市監獄管理局教育改造處一級調研員楊國強則認為，在「懲罰與改造相結合」原則下，教育改造為維持監獄安全與降低再犯率的重要手段之一，「相關藝術項目通常於受刑人業餘時間進行，並不影響既有管理標準。」

據悉，大陸部分監獄已導入戲劇、玉雕等工藝或藝術類項目，另有數據顯示，部分參與藝術矯治的受刑人再犯率較低。

然而，大陸目前藝術專業獄警力仍不足，部分機構需依賴外聘專業人員，此外，社會對受刑人接受度仍有限，也影響其出獄後就業。對此，相關人士強調，藝術矯治仍需在專業化與社會支持方面持續推進。