奪命原因曝！28歲女警休假外出…遭20歲女騎士追撞「遊覽車輾斃」

▲台南市死亡車禍，遊覽車碰撞機車，28歲女警當場慘死。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市安和路二段28日清晨發生一起奪命車禍！一輛遊覽車與一輛機車因不明原因發生碰撞，警消獲報趕抵現場，發現28歲鄭姓女騎士已明顯死亡。初步調查，鄭女為育平所的女警，事發當時遭後方20歲女騎士追撞，再推撞到遊覽車，人車倒地後慘遭遊覽車輾過慘死，令人鼻酸。

20歲女騎士從後撞倒 28歲女警遭遊覽車輾斃

警方28日清晨6時59分接獲通報，安南區安和路二段發生嚴重車禍，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，事發當時20歲戴姓女騎士騎車沿機慢車道有北往南方向行駛，疑似沒有注意車前狀況，從後方撞上28歲鄭姓女警的機車，導致鄭女與前方遊覽車發生碰撞，人當場死亡。

警方針對戴女、40歲江姓遊覽車司機進行酒測，酒精濃度均為0，至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。警方呼籲，用路人行車務必保持安全距離，隨時注意車前狀況，以維護交通安全。

鄭警從警2年工作認真 同仁聞訊不捨

據了解，28歲鄭姓女警未婚、任職於台南市警局第四分局育平派出所。針對這起事故，第四分局回應，「鄭員為111年警察特考班結業，113年派任本分局，從警年資約2年，任職期間表現優良，工作認真，待人誠懇與同仁相處融洽，同仁聞訊深感遺憾與不捨」。分局長廖水池聞訊後立即趕赴現場了解，並派員協助家屬處理後續事宜，及表達關懷慰問，事故原因由轄區分局調查中。