酒駕闖紅燈撞死高醫大學生！主播父淚盼重刑落空...2審仍判囚10年

▲陳姓高醫大生遭吳叡旻酒駕撞亡，二審今天駁回上訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市去年3月發生某媒體陳姓主播的兒子、就讀高醫大的陳姓男大生，遭男子吳叡旻酒駕撞亡，一審依酒駕致死等罪判處10年有期徒刑。陳父、吳男都上訴二審，陳父並請求法官將妨害公眾往來罪納入判決裁量，全案今天（28日）宣判，有關妨害公眾往來罪是否納入裁量，合議庭說明，檢察官並未以本罪起訴、也因此沒有相關資料可佐，此部分不予採納，其餘部分認原審判決無違誤，予以駁回。

合議庭今天說，原審是國民法庭，已考量吳男犯行是否符合釋字第775號、自首行為有無依刑法57條酌量減刑等，原審判決並無違誤。有關陳父主張的希望將妨害公眾往來罪納入裁量，因一審檢察官並未以此罪名起訴，後續審理也無相關資料可參考，因此不予採納，上訴駁回，仍可上訴。

陳姓男大生就讀高醫大，因實習到台中生活，去年3月8日凌晨外送打工時，行經西屯區黎明路、凱旋路口，遭闖紅燈的吳叡旻惡撞，全身多處重傷，導致18處骨折身亡。一審於去年底宣判，台中地院依酒駕致死罪判刑9年、肇逃致死罪判刑5年，應執行10年。

陳父先前在辯結庭表示，希望吳被重判，甚至是無期徒刑，如果二審可以重判，這個案子不僅是有關於兒子、陳家，對於未來整個社會都有指標性的作用，而且也對未來台灣所有的用路人的安全也多一分保障。

陳父對於原審酒駕致死罪判刑9年認為判太輕，希望此部分判刑12年；原審肇逃致死罪5年部分，希望判刑10年。陳父並主張，吳交通違規是累犯、故意犯，有前科在案，案發當日也有多項違規，嚴重影響用路人安全，更造成他兒子死亡，請求法官除了酒駕、肇逃，再多加1條罪責，以刑法第185條妨害公眾往來罪將吳定罪。