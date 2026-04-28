供獄友毒品還被偷襲　男拔藍波刀狂刺23刀奪命！判12年半定讞

▲男子遭攻擊後，拔出藍波刀，狂砍對方23刀奪命。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

男子陳世峯與沈姓男子為監獄中的「獄友」，2人出獄後，陳男持續提供毒品供沈男施打。但沈男不滿毒品太少，竟持刀偷襲陳男，刺傷陳男胸部。陳男惱怒，抓起藍波刀反擊，狂刺23刀奪命。法院審理時，陳男主張「正當防衛」，但一二審法院均不採信，均判刑12年6月，案經上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

現年55歲的陳男與死者沈男原本為武陵外役監的獄友，2人陸續出獄後仍保持聯繫，陳男經常提供毒品給沈男施打。案發於2023年10月，晚間10點半左右，沈男又到了陳男位在新北市板橋區的住處中吸食毒品。但因為毒品太少沈男不過癮，就要求陳男提供更多毒品。陳男不理會，躺在床上滑手機。

沈男不滿，拿起一把藍波刀，趁著陳男不注意，將刀刃猛地刺入陳男胸口。陳男暴怒，讓為對方恩將仇報、不知好歹，隨即拔出胸口的藍波刀，對沈男的頭、頸、胸、腹及四肢狂砍23刀，沈男大量出血，當場死亡。陳男行兇後，先撥打電話給友人，簡單交代案情後，又撥打119電話，請求救援。警消到場後，逮捕陳男，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一審新北地院由國民法官審理，陳男主張自己因為先遭到沈男攻擊，才會出手反擊，應屬「正當防衛」而減免刑責。但國民法官認為，正當防衛必須是排除「現在不法」的侵害行為才該當，沈男當時刺入藍波刀後，並未拔刀繼續攻擊，可見其「現在不法」的侵害行為已經結束。故此，陳男拔刀後對於沈男的攻擊行為，已經不該當「正當防衛」，仍依照殺人罪判刑12年6月。

案件上訴二審後，高等法院也認同國民法官的論點，還是認為陳男成立殺人罪，且不該當正當防衛，不能減免罪責。考量一審國民法官量刑合理，高院因此駁回上訴，維持12年6月的刑度。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。