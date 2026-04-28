控挺蘇巧慧側翼AI換臉抹黑李四川　李競辦：認同此惡劣行為？

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川競辦今（28日）點名臉書粉專「蕭瑩燈」，直指他是綠營側翼，透過AI深偽技術製作不實圖片，嚴重毀損李四川名譽，競辦已蒐證且不排除採取法律行動。李四川競辦也說，該側翼粉專長期力挺行政院前院長蘇貞昌及其女、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，但蘇巧慧曾稱用深偽技術製造內容來打擊政敵、影響選舉，已有多例，所以請問她，是否認同此種惡劣行為，究竟是授意還是默許。

蕭瑩燈昨在臉書粉專表示，「我沒去過小琉球，也不認識那個島上的人。我問AI，小琉球上的環保老流氓長什麼樣子？」結果最後AI產出一張有李四川樣貌但上身布滿刺青的圖片。

對此，李四川競辦28日表示，該側翼粉專以明顯可辨認為李四川的照片，透過數位技術變造製圖（即「深偽技術」），並以不實字眼影射該人為李四川；貼文下方並有大批留言直指此人便是李四川，且該篇貼文被持續轉發，「已明顯公開散布於眾、足以嚴重毀損李四川名譽」。競辦已持續蒐證並與律師討論相關法律責任，不排除進一步採取法律行動。

李四川競辦說，該篇影射抹黑文章，出自長期力挺蘇貞昌及蘇巧慧的側翼粉專，該粉專多次轉發蘇貞昌及蘇巧慧相關訊息，而該篇文章還被蘇陣營議員張錦豪按讚力挺。先前深偽技術造成眾多女性受害、被散播不雅影片時，蘇巧慧還曾稱「在政治領域中，用深偽技術製造內容來打擊政敵、影響選舉，已有多例，而且顯然發生作用。」

李四川競辦表示，看到蘇巧慧當年對於深偽技術的說法，加上挺蘇側翼如今以深偽技術攻擊李四川，不禁令人懷疑，蘇巧慧在大玩兩面手法？「神也是你，鬼也是你？」請蘇巧慧不要閃躲、正面回應，「是否認同此深偽技術攻擊政敵的行為？對於此種惡劣行為，妳究竟是授意還是默許？」