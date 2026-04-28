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王俐人「女偶像變大尺度網紅」　49歲翻紅史一次看！

▲▼王俐人。（AI協作圖／記者鄺郁庭製作，經編輯審核）

▲王俐人小檔案。（AI協作圖／記者鄺郁庭製作，經編輯審核）

記者鄺郁庭／整理報導

藝人王俐人近期因大尺度內容再度翻紅，引發外界關注。她早年以模特兒身分出道，後來演出《麻辣鮮師》打開知名度，卻歷經投資受騙、負債千萬低潮。如今靠著突破尺度與話題經營，在49歲重新翻紅，不僅曝光度大增，收入也跟著水漲船高，再度站上鎂光燈焦點。

模特兒出道　校園劇清純甜美形象走紅

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回顧王俐人過去經歷，外型亮眼、身材姣好的她從模特兒起家，之後跨足戲劇圈，在校園劇《麻辣鮮師》中，以清純甜美形象累積不少人氣。之後在《康熙來了》節目中的亮眼表現，成為不少人心中的女神，更被認為是有機會嫁入豪門的女星。

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人表示，起床後比起滑手機，更習慣做瑜伽。（圖／翻攝自FB／王俐人）

不過，她的演藝事業並非一路順遂，過去曾因投資失利，被騙背負上千萬債務，人生一度跌入谷底。她也不是第一次挑戰尺度，過去就曾接拍過較為大膽的廣告，為日後風格轉變埋下伏筆。

相關報導：網心疼王俐人「女神負債變SWAG直播主」！　釣出本人親發聲

為債務轉型　20年前曾拍過大尺度廣告

對於王俐人突然改變形象，引起網友們熱議，據悉，她與朋友合夥經商，卻因對方跑路而承擔千萬債務，她轉而積極經營社群帳號，透過直播來增加收入，一系列性感影片成為話題焦點，包括未穿內衣運動、吹頭髮時激凸等畫面。光是IG訂閱收入，保守一個月有70萬以上。

▲▼王俐人SWAG第二戰。（圖／SWAG提供）

▲王俐人SWAG第二戰。（圖／SWAG提供）

不過，王俐人20年前就拍過一支「全裸洗髮精廣告」一炮而紅。她曾在節目《麻辣天后傳》中坦言，原本是為了試鏡汽車廣告，卻意外被攝影師看中，臨時改拍全裸洗髮精廣告。由於當時民風保守，拍攝過程中她一絲不掛，只能靠過肩長髮和巧妙的手勢遮掩重要部位，成果在國際上頗受好評，但無奈在台灣因為文化問題，始終無法成為話題。

相關報導：王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！只用長髮遮點

直播大聊私密事　曝光「性關係人數」

除了事業轉變，其實王俐人對於私生活也相對大方，她就曾在直播時笑喊「做瑜伽比做愛累」，並大方自爆床事標準就是「你先讓我舒服，我才能讓你舒服」。對於和老公之間的關係，她直言自己是「 I’m taken（已經有對象）」，粉碎婚變傳言。

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人PO出做瑜伽影片。（圖／翻攝自FB／王俐人）

她也在直播中透露過去發生性關係的人數「10根手指頭數得出來」，平常的幻想對象是好萊塢男星強尼戴普。

相關報導：王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

轉型殺出血路　單月收入可能達7位數

至於轉型後的收入如何？據Threads網友觀察表示，「最近她IG訂閱也暴漲，目前看她光是訂閱收入保守一個月有70萬以上，拼一點應該一兩年就可以把負債還完。」

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人。（圖／翻攝自FB／王俐人）

台灣第一女優吳夢夢也對王俐人的成功表示驚嘆，直言王俐人在IG的訂閱收入相當可觀，從數據上可見，以2426名訂閱者來計算，訂閱月費是450元台幣，粗估月收入約達109萬台幣，讓吳夢夢直呼「超猛！」不過，對於平台抽成與實際收入的細節，吳夢夢坦言自己的訂閱功能早已被封鎖，對分帳細節並不清楚。

相關報導：王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到：超猛

從昔日女星到如今話題網紅，王俐人用不同方式重新站穩腳步。她的轉型雖引發兩極評價，但不可否認的是，確實成功帶來流量與收入，也讓她在49歲之際，再度迎來話題。

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