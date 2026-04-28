中共官媒御用5大台灣軍方代表出爐　共計5顆將星、4顆校級梅花

▲台灣資訊環境研究中心（IORG）近日公布最新調查結果，2025年中共官方媒體5大御用「台灣軍方代表」。（圖／IORG）



記者陶本和／台北報導

台灣資訊環境研究中心（IORG）近日公布最新調查結果，2025年中共官方媒體5大御用「台灣軍方代表」，包括退役陸軍上校賴岳謙、退役陸軍少將栗正傑、退役陸軍中將帥化民、退役空軍中將張延廷與退役海軍少校呂禮詩；統計有5顆將星與4校級梅花。

IORG表示，中共官宣影片5位御用「台灣軍方代表」，精選的發言包括，退役陸軍上校賴岳謙替共軍威脅轟炸日本；退役陸軍少將栗正傑為共軍設想航母佈局戰略，退役陸軍中將帥化民預測共軍戰機市場「很燙」、美國武器則是「垃圾」（讀作 la ji）；退役空軍中將張延廷宣稱中共軍演是「道德使命」；退役海軍少校呂禮詩盛讚共軍航母是「全球範本」。

IORG表示，從軍種來看，橫跨了陸、海、空三軍，軍階上至中將，下至少校。中共利用非專業名嘴劣化台灣國防政策公共討論品質，提高國防「政黨政治化」，同時散播國防失敗論，有利削弱台灣民眾國防信心。

IORG指出，中共利用退役軍官，好比賴岳謙、呂禮詩，吹捧共軍軍力強大、武器裝備性能先進，有利塑造自身強大形象，也能動搖台灣民眾抗敵意志。