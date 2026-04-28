持鋸齒刀割喉女友！她裸身衝超商求救險死　恐怖男一審判6年

▲呂姓男子去年9月15日持刀割喉莊姓女友後再自戕，警消到場將施暴呂男送醫治療。（資料照／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子不滿同居莊姓女友欲分手，去年9月間趁對方沐浴時持鋸齒狀刀朝頸部割喉，莊女負傷後赤裸逃下樓向超商求救，呂男案發後畏罪竟持刀自戕，桃園警消將2人分別送醫急救，莊女在加護病房插管2天才救回，桃園地檢署偵結依違反家庭暴力罪之殺人未遂罪嫌起訴；桃園地院審理時，被告呂男否認犯行，法官根據現場監視畫面、被害人陳述，足堪認定犯行明確，審結依依殺人未遂罪，判處有期徒刑6年，仍可上訴。

檢警調查，55歲的呂姓男子與莊女係同居情侶關係，去年9月15日晚上9時10分許，呂男與莊女欲分手起爭執，竟趁其在浴室沐浴時，基於殺人之犯意，持鋸齒刀朝莊女頸部砍殺，莊女被砍負傷後不顧全裸狂奔下樓奔至附近超商求救，沿途多處滴血，超商店員發現急忙報警處理。

▲桃園市消防救護人員將負傷莊女緊急送醫治療。（資料照／桃園警方提供）

桃園警消據報後到場處理，莊女向員警哭訴「喉嚨一直滴血」，救護人員緊急包紮止血後送醫急救，員警則在租屋處現場發現兇嫌呂姓男子呈現昏迷，左手腕有大量血漬，疑持刀自戕也緊急送醫，莊女在加護病房插管急救2天後才搶回一命，桃檢偵結依家庭暴力罪之殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院量處適當之刑。

桃園地院審理時，被告呂男否認犯行，辯稱警訊時之自白是員警誘導提問，並非當時之意思，且當時神智不清，供述不具任意性，被害人如何受傷並無記憶等情。經法官勘驗警訊錄影，警員詢問時被告確認其回答之真意，並給予被告答辯時間機會，被告精神狀態非不能接受訊問，基於自由意志而為陳述。法官依據被告自白、被害人陳述、超商監視錄影勘驗，確認被告行為時致被害人於死之犯意堅決，被告供稱要與被害人一起死之主觀想法相符，殺人未遂犯行堪以認定。

法官審酌，被告僅因與被害人發生爭執，竟持鋸齒刀之利刃攻擊被害人頸部，致被害人受傷，因被害人逃離並由他人協助就醫始幸免於難，被告犯後否認犯行態度，法官審結，依殺人未遂罪，判處有期徒刑6年，本案還可上訴。

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