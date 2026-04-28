男遭限制出海...想從金門海域游到大陸　海巡科技監測攔截

▲金門海域查獲男子企圖游泳偷渡。（圖／海巡署金馬澎分署提供，下同）

記者鄭逢時／金門報導

海巡署金馬澎分署運用科技監偵系統成功阻止一起非法出境案件。第十二（金門）巡防區於26日晚間偵測貴山海域出現異常目標，隨即展開岸海聯合行動，迅速查獲一名企圖游泳前往中國的本國籍盧姓男子（38歲），並依法移送偵辦。

海巡單位指出，當晚22時50分透過科技設備掌握海面動態，發現疑似有人在海中游動，立即指揮第九岸巡隊第三機動巡邏站及第九海巡隊巡防艇展開圍捕行動。至27日凌晨0時5分，在貴山西北方約0.8浬處成功攔截該名男子，當場逮捕並帶返調查，全案已報請金門地檢署偵辦。

進一步調查發現，該男子日前因案遭限制出海，仍企圖以浮潛裝備自岸際下水偷渡出境。只是，其行蹤自出發起即遭海巡科技監控系統全程掌握，最終未能得逞。

金馬澎分署表示，近期有少數境管對象試圖以小艇、浮具或泅泳（游泳）方式規避查緝，非法進出國境。由於金門與中國大陸距離相近，造成海域執法空間相對有限，所以反應時間極為關鍵，海巡已將防制偷渡列為重點任務，將持續檢討勤務部署並強化科技監偵量能。

分署強調，未來將持續結合科技設備與岸海巡防力量，以提高查緝效率，同時確保國境安全，更呼籲民眾如若發現可疑情資，請立即撥打「118」通報，共同守護海域秩序與社會安全。