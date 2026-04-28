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照片藏神秘小精靈！武陵農場驚現「超萌小屁屁」　視力2.0才看得到

武陵農場臉書公布趣味照片，邀民眾挑戰揪出照片中的神秘動物。（翻攝武陵農場臉書）

▲武陵農場臉書公布趣味照片，邀民眾挑戰揪出照片中的神秘動物。（翻攝武陵農場臉書）

圖文／鏡週刊

踏入武陵農場，除了沉浸在自然芬多精中，與珍貴物種的驚喜邂逅更是旅途中的小確幸。日前官方臉書粉專貼出一張視覺挑戰圖，要大家找出躲起來的小客座，瞬間在網路掀起一波大家來找碴的熱潮。

視力2.0才看得到

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武陵農場的臉書粉專發文，公布一張趣味眼力的挑戰照片，邀大家從茂密叢林照中搜尋神祕嘉賓，官方更打趣設下門檻故作懸疑表示：「據說視力2.0的人才能在3秒內找出牠們的身影」，這場充滿童心的互動引發廣大回響。

網友最後發現兩隻超萌的山羌現跡山野（紅框處）。（翻攝武陵農場臉書）

▲網友最後發現兩隻超萌的山羌現跡山野（紅框處）。（翻攝武陵農場臉書）

可愛山羌成親善大使

為了降低難度，官方隨後補上影片讓大家看個仔細，網友們紛紛興奮留言大喊抓到了，原來是2隻超萌的山羌正優雅現身，還有網友驚呼：「看到兩隻山羌的小屁屁」。不少常客則表示，漫步武陵時常能與牠們不期而遇，有遊客也熱情分享自己3月13日在茶園附近也曾捕捉到牠們的蹤影，看來這群山林隱士早已成為武陵最具人氣的親善大使。


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