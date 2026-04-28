封鎖後首見！載貨LNG船傳成功通過荷莫茲　目的地中國

▲圖為荷莫茲海峽。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

最新船舶追蹤數據顯示，一艘由阿拉伯聯合大公國「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）管理的液化天然氣（LNG）運輸船，成功穿越荷莫茲海峽並駛離波灣，目前正經過印度南端，航向中國。若消息屬實，這將是自2月28日伊朗戰爭爆發以來，首艘滿載貨物成功穿越該海峽的LNG運輸船。

消失近1個月！Mubaraz號現蹤印度

彭博、路透報導，Mubaraz號今年3月初在達斯島（Das Island）設施裝載貨物後，便一直停留在波灣。但值得注意的是，該船在3月31日左右停止發送訊號「神隱」，直到4月27日才在印度附近海域重新出現。

換句話說，Mubaraz號悄悄完成荷莫茲海峽的穿越，且目前所顯示的目的地為中國一處碼頭。ADNOC方面尚未回應路透社的置評請求。

船隻普遍採規避策略 關閉定位躲追蹤

事實上，自伊朗戰爭開打以來，波斯灣一帶的船隻為了避免遭到攻擊或扣押，普遍採取各種規避策略，包括停止傳輸位置訊息等。

數據情報公司ICIS資深LNG分析師弗羅利（Alex Froley）表示，「目前尚未收到官方確認的位置資訊，偶爾確實會發生訊號不良、船隻假冒位置或盜用其他船隻識別碼的狀況，不過目前顯示的位置並未出現明顯的造假跡象」。

不過弗羅利也提到，「如果這艘船真的成功穿越，對天然氣市場來說是一個令人期待的好兆頭，但也只是非常初步的訊號。一艘通過並不代表後續船隻也能跟進，因為局勢目前仍在快速變化之中」。

此前已有幾艘卡達油輪在4月間兩度嘗試穿越荷莫茲海峽，但以失敗收場，而一艘空載的阿曼（Oman）LNG船，則在本月稍早率先完成穿越，成為戰事爆發後的首例。