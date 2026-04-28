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嫌車錢負擔大！遠距離男友「要求AA制」　網見1關鍵搖頭：為啥要

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO會請男友吃飯。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，自己住在桃園、男友住在宜蘭，由於她大對方2歲且已有工作，所以男友來找她時的餐費都是由她買單。沒想到交往才2個月，男友卻抱怨車資負擔太大，要求她「AA車錢」，讓她忍不住求問，她真的應該幫對方出車錢嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

男友要求平攤交通費

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這名女網友在Dcard上，以「男朋友要我出車錢」為標題發文。原PO表示，自己比男友大2歲，目前已經有工作。每次男友到桃園找她時，她都會主動請客、帶對方去吃好吃的東西。然而，就在兩人交往滿兩個月的那天，男友突然說，從宜蘭到桃園，來回一趟要花費近800元，讓他覺得負擔很大，要求和原PO「AA車錢」。

▲▼相親,交友,脫單,女友,渣女,公主病。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

提議換她去宜蘭卻遭拒絕

原PO接著透露，為了體貼男友的交通花費，她曾提議可以換她去宜蘭找對方，但男友卻回絕，理由是「宜蘭很無聊」，並表明自己就是想到台北、桃園玩。對此，原PO就想知道，她應該要幫男友出車錢嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為啥要A？你都提議要去找他了，他自己不要而已，擺明想到台北逛，又想有人幫忙出錢給他而已」、「沒錢真的別交往，一點錢也要A，出門的心情都沒了」、「你提議去宜蘭也是個方法，他卻不要，沒錢還要你幫他AA車錢去台北跟桃園，而且為什麼就你要配合他想去的台北、桃園，你想去宜蘭玩他就不配合」。

也有網友表示，「可以A啊，那就也不用請客了呀，頂多多付一點點，當作他坐車辛苦吧」、「我跟男友是台北跟高雄遠距離，他願意花時間下來高雄陪我，我都會幫他出高鐵費，因為對我來說，搭車的時間也是一種付出的方式」。

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