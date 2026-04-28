明後天全台降溫水氣增　中部以北防短延時大雨

記者周湘芸／台北報導

明、後天鋒面通過，東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北有短延時大雨機率，氣溫明顯轉涼。周五起溫度回升，各地回到多雲到晴天氣，但下周日又有一波鋒面接近，下周一降雨再度增加。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天天氣相對穩定，明天白天鋒面通過，東北季風增強，轉為不穩定天氣。目前台灣附近雲量增多，但主要為中高層雲系，沒有降雨情形。

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李孟軒指出，今天北邊有鋒面逐漸建立，明天鋒面開始南移到台灣上空，各地有短暫陣雨或雷雨。周四鋒面通過，北方有大陸高壓帶來偏涼空氣。周五鋒面遠離，高壓東移出海，氣溫回升，天氣穩定。周六轉為南風，午後有局部雷陣雨，下周日另一波鋒面建立，晚間南部地區有陣雨。下周一鋒面影響，降雨又會增加。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，他表示，今天降雨偏少，各地多雲到晴，僅花東及午後山區有局部降雨。明天鋒面接近，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區及南部山區有短延時大雨機率。周四水氣仍多，降雨範圍廣，周五各地回到多雲到晴，僅花東及午後中南部山區有零星雨。

他指出，周六水氣增加，午後各地山區、宜花及大台北地區有局部雷雨。下周日鋒面接近，南部有短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。

溫度方面，李孟軒表示，今天西半部高溫仍有32至33度，南部近山區也有36度。明天鋒面影響，溫度下降，明晚至後天清晨感受偏涼，北部高溫僅22度，中部及花蓮24度，各地低溫18至20度。周五東北季風減弱，氣溫回升，周六西半部就可回到30度。

另外，他也說，今天至明天清晨及周六馬祖有局部霧；明天台東有焚風機率，提醒民眾留意。