快訊／製作假新聞圖片喊「高雄馬鈴薯中毒」！　桃園男2萬元交保

▲桃園汪男散布馬鈴薯中毒假消息，檢方聲押獲准。（圖／調查局提供）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

政府擬放寬美產馬鈴薯進口規定，引發民眾食安疑慮，在網路上掀起論戰。日前有網友在臉書上散布「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」的AI圖片。法務部調查局資安工作站火速鎖定家住桃園的汪姓男子，並將人約談到案，認定其觸犯食品安全衛生管理法等罪，檢方複訊後向法院聲請羈押，稍早法院裁定汪男以2萬元金額具保候傳。

一名汪姓男子25日在臉書平台上PO出一張以AI製成的假新聞報導，斗大的標題寫下，高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫，「高雄居民疑因馬鈴薯中毒」，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，假圖片中還用「醫師：恐為細菌性食物中毒」、「衛生專家籲提高警覺」等字眼，引發民眾恐慌。

對此，衛福部27日出面澄清，強調並未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，提醒民眾散播謠言恐觸法，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

法務部調查局資安工作站也立即介入偵辦，經訊息溯源後，發現是住在桃園的汪姓男子所發布，隨即報請桃園地檢署指揮，於27日將汪男約談到案，訊畢依觸犯食品安全衛生管理法等罪移送桃園地檢署偵辦，檢察官複訊後向該管法院聲請羈押。

桃園地院指出，汪男經訊問後雖認犯罪嫌疑重大，但被告所涉犯食品安全衛生管理法第46條之一之罪為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，非有不能具保或限制住居之情形不得羈押，考量本件犯罪情節，基於比例原則之衡量，准以新台幣2萬元具保。