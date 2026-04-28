　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／製作假新聞圖片喊「高雄馬鈴薯中毒」！　桃園男2萬元交保

▲▼桃園汪男散布馬鈴薯中毒假消息，遭檢方聲押。（圖／調查局）

▲桃園汪男散布馬鈴薯中毒假消息，檢方聲押獲准。（圖／調查局提供）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

政府擬放寬美產馬鈴薯進口規定，引發民眾食安疑慮，在網路上掀起論戰。日前有網友在臉書上散布「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」的AI圖片。法務部調查局資安工作站火速鎖定家住桃園的汪姓男子，並將人約談到案，認定其觸犯食品安全衛生管理法等罪，檢方複訊後向法院聲請羈押，稍早法院裁定汪男以2萬元金額具保候傳。

一名汪姓男子25日在臉書平台上PO出一張以AI製成的假新聞報導，斗大的標題寫下，高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫，「高雄居民疑因馬鈴薯中毒」，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，假圖片中還用「醫師：恐為細菌性食物中毒」、「衛生專家籲提高警覺」等字眼，引發民眾恐慌。

對此，衛福部27日出面澄清，強調並未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，提醒民眾散播謠言恐觸法，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

法務部調查局資安工作站也立即介入偵辦，經訊息溯源後，發現是住在桃園的汪姓男子所發布，隨即報請桃園地檢署指揮，於27日將汪男約談到案，訊畢依觸犯食品安全衛生管理法等罪移送桃園地檢署偵辦，檢察官複訊後向該管法院聲請羈押。

桃園地院指出，汪男經訊問後雖認犯罪嫌疑重大，但被告所涉犯食品安全衛生管理法第46條之一之罪為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，非有不能具保或限制住居之情形不得羈押，考量本件犯罪情節，基於比例原則之衡量，准以新台幣2萬元具保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／28歲女警遭輾斃　死因「粉碎性顱腦創傷」
疾管署：日本旅遊疫情警示「提升至第一級」
女警遭輾斃　譚艾珍哀痛：還在等著喝喜酒啊
快訊／女警男友悲痛蹲地　20歲肇事女現身殯儀館
台灣Lexus「全新大改款ES房車」上市　4車型售價公布
讚黃國昌最好戰友　李四川：當選新北市長會人才共治、努力延攬
快訊／記憶體大廠賺翻！獲利強勁爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南28歲女警遭輾斃！檢初步相驗：死因為粉碎性顱腦創傷

又是開ACC輔助系統惹禍！國道緩撞車又挨撞　肇事白車慘狀曝

女警變身反詐天使慘遭輾斃！譚艾珍哀痛：阿嬤還在等著喝喜酒啊

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

是「公廟」還是「家廟」　百年「田中媽」管理權大戰再開打

新店警盤查違停車　揪出越籍擄人勒贖通緝犯！車內還藏安毒

澎湖縣道超商前鈔票亂飛！好心騎士撿了7萬　送派出所還失主

北基前董座鍾嘉村聯手大戶左手賣右手　撈3600萬被追加起訴

快訊／製作假新聞圖片喊「高雄馬鈴薯中毒」！　桃園男2萬元交保

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜喊：謝謝帶我出門玩

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

快訊／台南28歲女警遭輾斃！檢初步相驗：死因為粉碎性顱腦創傷

又是開ACC輔助系統惹禍！國道緩撞車又挨撞　肇事白車慘狀曝

女警變身反詐天使慘遭輾斃！譚艾珍哀痛：阿嬤還在等著喝喜酒啊

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

是「公廟」還是「家廟」　百年「田中媽」管理權大戰再開打

新店警盤查違停車　揪出越籍擄人勒贖通緝犯！車內還藏安毒

澎湖縣道超商前鈔票亂飛！好心騎士撿了7萬　送派出所還失主

北基前董座鍾嘉村聯手大戶左手賣右手　撈3600萬被追加起訴

快訊／製作假新聞圖片喊「高雄馬鈴薯中毒」！　桃園男2萬元交保

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜喊：謝謝帶我出門玩

快訊／台南28歲女警遭輾斃！檢初步相驗：死因為粉碎性顱腦創傷

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

美女主播突被攔下！路人「妳比姓夏的年輕」當面全說了 她應對EQ超高

外國女遊客「輪流脫褲」嗨露私密處！　搭泰國嘟嘟車脫序畫面曝

李四川代表藍白戰新北市長　侯友宜：我一直對他有信心

塔克再見安打！漸漸融入道奇　羅伯斯以大谷舉例：他剛來更內斂

又是開ACC輔助系統惹禍！國道緩撞車又挨撞　肇事白車慘狀曝

白敬亭同劇男星爆「感情詐騙」！閃婚女強人再離婚　強分一半家產

武廟商圈「無主透天」欠稅淪法拍　三拍底價剩606萬

打到「奪命書生」也服氣　布克：SGA過去兩季打出聯盟最好的水準

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

社會熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

即／台南遊覽車碰撞機車！　28歲女騎士當場慘死

獨／小學生亮刀喊：呼你死　撂中鋼父當靠山

台南母子3屍詭留26萬現金　高大成點出關鍵

台南28歲女警休假車禍亡　昔日緝毒畫面曝

前雲云董事長殺夫　遺孀同意和解

快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」塞爆

包腿男「爭車道」囂張攔車　駕駛嚇到取消報案

更多熱門

相關新聞

美馬鈴薯進口檢疫變更與ART無關　卓榮泰：是因多年台美談判成熟了

美馬鈴薯進口檢疫變更與ART無關　卓榮泰：是因多年台美談判成熟了

國民黨立委牛煦庭今（28日）就美國加工用馬鈴薯及美牛、美豬進口爭議質詢行政院長卓榮泰等人。卓榮泰表示，進口馬鈴薯檢疫的變更，是經過多年雙方各種談判，跟這是台美貿易談判無關。農業部長陳駿季也說，過去兩、三年持續跟美方討論，所有標準並沒有放寬，政府也不會讓發芽、有茄鹼馬鈴薯進口。另外，卓榮泰與陳駿季也提到，美牛、美豬進口並不會逐批檢驗。

AI假圖喊「高雄馬鈴薯中毒」！桃園男遭聲押

AI假圖喊「高雄馬鈴薯中毒」！桃園男遭聲押

網傳「高雄數十人馬鈴薯中毒」　衛生局駁假消息

網傳「高雄數十人馬鈴薯中毒」　衛生局駁假消息

「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

抑制馬鈴薯發芽的「克普芬」更毒　石崇良回應

抑制馬鈴薯發芽的「克普芬」更毒　石崇良回應

關鍵字：

馬鈴薯假新聞

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

國民黨老將宣布脫黨參選

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面