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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翻車！游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠大樓救援　賴清德早澄清

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

近日名嘴李正皓稱，柯文哲下個案子將是忠孝橋引道拆除工程弊案。國民黨台北市議員游淑慧也在節目表示，那時維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，所以全台灣大型機具全部調來台北，當年維冠的家屬很難過沒有大型機具可以吊起大樓。但其實早在2016年，時任台南市長賴清德面對家屬質疑就已澄清「我們的大鋼牙在地震後36小時就已經準備完畢，四個救災區大鋼牙都沒有問題，台北柯P要執行忠孝橋拆除沒有影響到台南地震災害的拯救計畫」。

針對忠孝橋引道拆除案，游淑慧於節目《新台派上線》表示，柯文哲當時唯一做得事情就是盡快拆除、縮短工期，所以自己記得當時發生了一件滿讓人難過的事情，柯文哲當時為了盡快拆除，動用了200多個人力、70幾個大型機具，可是當時大家記不記得，那時候維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道要盡快拆除，所以當時全台灣的大型機具全部調來台北。

游淑慧說，大家如果記得，當年維冠的家屬其實很難過，因為當年沒有大型機具可以去吊起那個大樓，就是因為當時柯文哲要求盡快拆除。

但其實回顧過往，2016年維冠的家屬就曾質疑台北拆忠孝橋影響台南救災，時任台南市長賴清德當時就已澄清「我們的大鋼牙在地震後36小時就已經準備完畢，四個救災區大鋼牙都沒有問題，台北柯P要執行忠孝橋拆除沒有影響到這次台南地震災害的拯救計畫」。

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►重機具台北拆橋延誤震災救援？　賴清德澄清

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