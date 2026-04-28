9:00進公司「同事集體盯手機」　他驚喊：近一個月都這樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台股近期氣勢如虹，一舉衝破4萬點大關。一名網友在PTT發文指出，最近一個月發現辦公室氛圍大變，不僅超過半數的同事早上準時盯盤，就連開會、午餐時間也全是股票話題，讓他忍不住驚呼，「太誇張了吧！」

開會、吃飯全在聊股票 他驚見震撼一幕

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網友提到，最近早上9點多一到公司，就發現一半以上的同事都在低頭盯著手機的股票App，這種現象甚至蔓延到會議中，同事們依舊心繫股市。

他直言，不只在辦公室，就連中午外出用餐時，走在路上也能聽到行人正熱烈討論股價，讓他感到相當衝擊，懷疑社會是否已陷入集體狂熱。

對此，鄉民紛紛回應，「太誇張了，你為什麼還需要上班」、「剛剛經過早餐店，連小學生都在看盤了」、「整天看盤是能賺比較多嗎？」「真上班一年加薪幾%？比得上看盤嗎」、「午休睡醒看一下今天賺多少就好」、「表示你們公司薪水普通」。不過，也有人直言，「擦鞋童都略懂了」、「別人貪婪，我恐懼」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

台股急漲風險浮現！融資暴增百億顯現過熱訊號

分析師林信富就在臉書提醒，台股近期多頭氣勢如虹，但四月漲勢之快歷史少見，加上上周五（24日）上市融資單日大增百億，創下今年單日最高增幅。

此外，如00403A等新募集的主動型ETF受到投資人瘋狂追捧，募集資金上看千億，顯示市場氣氛已過於歡樂，在整數大關附近，投資人應靜下心思考，不宜盲目隨之起舞。

4萬點關卡停看聽！採取「不追高、適度調節」策略

面對高檔震盪，林信富建議採取「停看聽」策略，不再積極增加新部位以避開追高風險；若持有的ETF已有20%至30%以上價差可選擇續抱，但短線急漲或已達目標價的個股則應先做調節。

他強調，台股長線仍看多，台積電年底預估上看2400至2500元，建議待利空拉回時再行低接，而非在頻創歷史新高時進場追買。

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