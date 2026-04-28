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沈伯洋拋砍雙城改辦「無限城論壇」　蔣萬安：鬼王無慘大本營？

▲▼ 蔣萬安出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨不分區立委沈伯洋參選台北市長箭在弦上，日前在專訪中被問及，若當上台北市長，是否會取消台北上海雙城論壇？沈說，雙城論壇不但不必要，很多時候反而造成滲透破口，台灣要走向國際，台北做為首都應該要和國際接軌，和東京、紐約、巴黎等大城市舉辦「無限城論壇」。台北市長蔣萬安今（28日）受訪回應，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」

面對外界詢問是否代表民進黨出戰台北市長，沈伯洋在《雅琴看世界》節目中引用動漫《葬送的芙莉蓮》台詞，「敵人很強，你就不戰鬥嗎？」他強調，民進黨應負責任地告訴選民對台北市的期待，無論最後黨中央決定由誰出馬，他都會全力以赴。沈伯洋直言，台北公務員素質全國最優秀，但若決策者缺乏資安與隱私意識，將成為城市發展的最大風險。

談到兩岸指標性的雙城論壇，沈伯洋毫不猶豫表示若當選「一定取消！」台北不應自限於上海，而應隨台灣腳步走向國際，與巴黎、紐約、倫敦、東京等一流大城市建立聯繫。沈伯洋批評，雙城論壇不但不必要，更常淪為中共滲透的破口，甚至發生局處首長將城市數據與中國AI系統交流的危險舉動，台北的格調應是與「民主同盟」城市合作，辦理真正的「無限城論壇」。

蔣萬安今日上午主持市政會議前被問到，怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦「無限城論壇」？蔣則用動漫「鬼滅之刃」的梗回，「這不是『鬼滅之刃』當中鬼王無慘的大本營嗎？」鬼舞辻無慘是動漫「鬼滅之刃」中的最終反派，存活於平安時代，底下有許多上弦與下弦鬼手下。

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