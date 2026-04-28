人妻遭控外遇前男友　一句「愛愛人」讓她賠了20萬元

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小美（化名）與前男友阿強（化名）發生婚外情，並決定對兩人提告求償300萬元。小美雖然矢口否認，但法官認為她在聊天紀錄中與第三者討論性愛話題，還說出「愛愛人」、「比較好的是你當我老公」等話，確實已經踰矩，只是並無證據可以證明聊天對象的身分，最終僅判小美應賠償20萬元。

▲小美否認外遇，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強是小美的前男友兼同事，對方明知小美已婚，仍發展出不正常的關係長達3年以上，兩人不僅利用職務之便在廁所、車上發生性行為，還傳送裸照、進行情色對話，他直到2024年2月才發現那些親密的露骨對話，所以決定對兩人提告求償300萬元。

小美則辯稱，丈夫沒有安全感，時常懷疑她和阿強不對勁，但兩人只是一般的同事關係，根本沒有發生過上述事情，那些對話紀錄也不是她和阿強的，甚至有可能造假；退一步而言，縱使對話內容形式為真，她的手機設有密碼，丈夫破解密碼取證，應當屬於違法行為。

阿強也表示，他和小美沒有發生過任何踰矩行為，對話紀錄中的第三者也與他實際使用的網路暱稱不同。

法官表示，經查，人夫取得對話紀錄的過程並未違反比例原則，而且對話紀錄中有一部分是小美和丈夫的，她並否認此事；進一步比對對話紀錄中的照片、名稱，可以發現在關鍵對話裡的女方應當就是小美，該對話中提到「超愛做愛的愛愛人」、「比較好的是你當我老公」等露骨詞語，還曾傳送裸露照片，確實已經踰矩。

不過，法官指出，現有證據尚無法證明與小美對話的第三者是否為阿強，最終僅判小美應賠償20萬元較為適當。全案仍可上訴。