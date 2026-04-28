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3生肖「上上籤」財運噴發！　屬鼠、馬、猴避免衝動

▲▼ 拜拜,鳳梨。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

資深民俗專家在臉書粉專「興趣使然的解籤師」公布4月26日至5月2日的十二生肖運勢。其中屬兔、羊、豬的朋友喜獲「上上籤」，財運與事業表現強勁；反之，屬鼠、馬、猴的朋友則抽中「下下籤」，專家提醒本週宜守不宜攻，避免衝動行事。

兔羊豬「上上籤」氣勢如虹！名利雙收財運明顯提升

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本週運勢最強的三大生肖分別為兔、羊、豬。屬兔者抽中「功名得意與君顯」之籤，才華將獲主管青睞，建議匯報工作時數據要突出；屬羊者則是「水到渠成」，適合安排家庭聚餐增進情感。

屬豬的朋友則迎來「厚積薄發」的時機，專家建議多與老客戶聯繫，極大機率帶來後續訂單，讓財運更上一層樓。

牛蛇雞「小吉」迎貴人　屬狗者建議釐清帳目

屬牛、蛇、雞的朋友本週運勢不俗。屬牛者撥雲見日，整理環境有助思路清晰；屬蛇者則有貴人相助，建議主動聯繫老友獲取重要資訊以提升財運。

屬雞者若能將想法具體條列化，更容易說服團隊支持。至於屬狗的朋友，專家建議本週適合整理財務帳目，釐清收支流向，為下個月的預算規劃做準備。

鼠馬猴抽中「下下籤」　專家示警：避免衝動投資、備份文件

相對運勢較低迷的鼠、馬、猴則需多加留意。屬鼠者應專注現有工作，避免啟動新專案；屬馬者時運未濟，務必避開衝動購物與投資，簽約前須請第三人審閱條款。

屬猴的朋友更要當心「虎落平陽被犬欺」，專家叮嚀重要文件寄出前務必掃描備份，並利用掛號追蹤。

虎龍「中平」求穩　專家叮嚀：時機未至莫強求

屬虎與屬龍者本週以「和」與「等」為核心。屬虎者若遇同事意見不合，建議擱置爭議隔日再議；屬龍者則因時機未至，求職者可先整理履歷，待下週再投遞以爭取更多面試機會。

民俗專家強調，求籤過程共花費49分鐘，籤詩運勢僅供參考，生活仍掌握在每個人手中。

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