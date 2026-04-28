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社會 社會焦點 保障人權

士林分署開箱「執行現場」　政大法律系學生搶當拍賣官

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲行政執行署繆署長、蔡碧玉前院長等與政大師生合影，推動打詐宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為讓法律系學生更貼近實務運作，法務部行政執行署士林分署27日舉辦參訪活動，由前司法官學院院長蔡碧玉率領國立政治大學法律系學生走進第一線，透過課程講解與實作體驗，深入了解行政執行制度運作，現場互動熱烈。

活動一開始，由行政執行署署長繆卓然致詞揭開序幕，他提到行政執行是實現公權力的最後一哩路，除了強力追討滯欠大戶、協助檢察機關追贓返還，也強調對弱勢義務人採取更有彈性的執行方式，並持續導入人工智慧提升效率，希望學生能藉此認識制度背後的社會意義。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲分署舉辦「動產仿真拍賣活動」，由政治大學學生分別扮演拍賣官與應買人，親身參與競標體驗。（圖／記者黃宥寧翻攝）

帶隊的蔡碧玉則表示，政大長期重視法學人才培育，透過實地參訪讓學生接觸第一線實務，有助於未來職涯選擇與方向思考。

課程內容結合理論與實務，由執行官說明行政執行流程與角色分工，並介紹與檢察機關之間的合作關係；另有專題講解公文書真偽辨識與拍賣實務，提醒學生注意常見詐騙手法，強化法律風險判斷能力。

最吸睛的環節則是「動產仿真拍賣會」，由學生親自上場扮演拍賣官與競標者，模擬實際競標過程，把原本抽象的法律程序轉化為具體體驗，讓現場氣氛瞬間升溫。

參與學生表示，此行不僅加深對行政執行制度的理解，也對未來職涯有更多想像空間。士林分署指出，未來將持續推動類似活動，讓法治教育向下扎根，同時強化青年對公共服務的認識與使命感。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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