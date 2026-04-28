境外駭客「撞庫攻擊」PChome　4人盜121萬遭起訴求刑

▲傅尉傑等人涉嫌聯手境外駭客Yang Lei詐取PChome會員儲值金121萬餘元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

境外駭客Yang Lei前年以「撞庫攻擊」方式，入侵網路家庭公司購物網站PChome，盜取會員儲值金，換成XBOX和家樂福點數，由台籍男子楊晟杰等人拿去兌換商品變賣折現，造成PChome會員損失共計121萬餘元。台北地檢署28日依妨害電腦使用等罪起訴楊男等4人，各求刑2年6月、1年4月，另持續追查Yang Lei身分。

檢調先前偵辦高鐵TGo及「神坊公司-小樹生活」購物網遭駭案件時，就發現Yang Lei租用美國Zenlayer.Inc伺服器，利用購買、蒐集得來的帳號密碼，搭配自動化程式，攻擊電腦伺服器，藉此盜取會員點數購買抵用券，再交由鄭宇軒等人扮演類似車手角色，持抵用券去購買3C產品。

當時高鐵TGo與小樹會員財產損失約76萬元，檢調另接獲情資，發現PChome也從2024年10月2日到5日為止，遭人以相同駭客手法入侵，盜取會員儲值金折合新台幣121萬7332元，拿去購買Microsoft 微軟XBOX數位禮品卡以及家樂福電子禮券，由楊晟杰及暱稱「Check」的不知名人士安排楊森達、傅尉傑、林偉荏去網購商品。

檢察官發現PChome案幕後藏鏡人也是Yang Lei，持續追查他與Check的身分，至於楊晟杰、楊森達、傅尉傑、林偉荏則依組織犯罪、偽造文書、共同詐欺取財、妨害電腦使用等多罪起訴，楊晟杰遭求刑2年6月，其餘3人被求刑1年4月。