美麗島民調／賴清德施政47.5%不滿意！　滿意增0.7百分點到44.5%

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「4月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有46.2%民眾信任賴清德、43.8%不信任。而賴清德施政滿意度，有44.5%滿意，相較3月增加0.7個百分點、另外有47.5%不滿意。另外，卓榮泰施政則是42.3%滿意，另有41.8%不滿意。

總統賴清德信任度、施政滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有44.5%滿意賴總統的執政表現，其中15.9%很滿意、28.5%還算滿意，相較3月增加0.7個百分點，另有47.5%不滿意，其中31.2%很不滿意、16.2%有點不滿意，則比3月增加0.1個百分點，未明確回答有8%。

▼美麗島「4月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供，下同）

針對「賴清德信任度」，有46.2%信任賴總統，其中19.9%很信任、26.3%還算信任，相較3月減少0.9個百分點，另有43.8%不信任賴總統，其中27.4%很不信任、16.4%有點不信任，則比3月增加1個百分點，未明確回答的有10.1%。

行政院長卓榮泰施政滿意度

針對「卓榮泰施政滿意度」，有42.3%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中13.3%很滿意、29%還算滿意，比1月增加0.4個百分點，另有41.8%不滿意，其中27.8%很不滿意、14%有點不滿意，比1月減少0.3個百分點，未明確回答的有15.9%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。