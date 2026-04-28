美花生零關稅進口恐衝擊台花生農　陳駿季：是好機會做產業轉型

▲農業部長陳駿季。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台美簽署貿易協定ART，美國花生將以「零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）」的優勢進口，美國花生（去殼）價格將至每公斤57 元，比台灣花生價格低4成。對此，農業部長陳駿季今（28日）表示，對美談判內容，對台灣是有更好的一個機會，應該趁這機會做有效產業轉型，農業部希望能夠用集團栽培契作的方式，用「濕莢收購」，省掉了農民自己烘花生殼的辛苦，讓農民只要負責種植。

針對美國花生零關稅進口爭議，陳駿季28日在立法院受訪表示，農業部已做過分析，美國花生前年進口75頓、去年68頓，而我國大部分花生進口國是印度、阿根廷跟巴西為主，所以美國花生雖然零關稅，但會跟前3國競爭。同樣的，農業部也持續關注美國花生進口可能的長期影響，所以也提出很多方案，包括用「濕莢收購」，「因為我們不希望我們的花生農在這麼辛苦地把花生曬在道路上，所以我們應該趁這個機會做有效的產業的一個轉型」，希望透過產業轉型，還有集團栽培，讓農民只要負責種植。

陳駿季說，後面的加工跟冷鏈的部分，就是由集團栽培來經營。最後一點，就是希望說透過國內品牌行銷，確保國內品牌的優勢，因為台灣的花生的香氣是台灣人比較喜歡的，所以後續農業部會持續讓台灣的花生成為國內的唯一選擇。

媒體追問，美國進口花生跟台灣花生價格上大概落差多少？陳駿季回應，早期市場貿易都是以價格為主，可是相對從國內角度來看，農業部希望用「價值的戰爭」來取代「價格的戰爭」，所以價值的戰爭就是希望說能夠讓我國花生有它的品牌，然後有它的安全性，希望說透過價值來讓消費者來肯定。

對於會否造成花生農囤貨問題，陳駿季表示，花生並不容易在生產端去做囤貨，所以農業部持續跟花生農做座談，希望說能夠用集團栽培契作的方式，用濕莢收購，省掉了農民自己烘花生殼的辛苦，也會建立區域的烘乾設備跟中心來協助農民。

媒體也問，意思是說要協助轉型嗎？陳駿季說，國內應該趁這次機會，因為對美談判內容，雖然還沒有實施，但整個談判的內容是對台灣是有更好的一個機會，應該趁這樣機會讓產業做有效的轉型。