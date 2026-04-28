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「LABUBU冰箱」被炒至5萬元　網傻眼：不如自己買貼紙貼一貼

▲LABUBU冰箱。（圖／翻攝自微博，下同）

▲LABUBU冰箱。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特近日跨界推出首款家電產品，以旗下人氣角色LABUBU為主題，打造「The Monsters生活家系列」冷藏箱，一口氣推出Home與House of the Monsters兩款，單價均為5999元（人民幣，下同，約台幣2.7萬元），預計4月30日晚間10點開賣，全球限量999台，每台皆附專屬編號，主打收藏價值與潮流話題，引發市場熱議。

▲▼「LABUBU冰箱」被炒至5萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼「LABUBU冰箱」被炒至5萬元。（圖／翻攝自微博）

據《都市快報》報導，此次推出的LABUBU冰箱採用多層精密套印工藝，透過色彩堆疊還原藝術家龍家升筆觸風格，並搭配平嵌式一體櫃門設計，整體外觀走簡約高端路線。作為泡泡瑪特首度進軍家電市場的產品，被視為鎖定年輕族群與潮玩收藏愛好者的跨界嘗試。

產品尚未正式開賣，熱度已提前升溫，截至發稿前，京東平台預約人數已突破1.5萬人。不過，同步也引發價格與實用性的爭議，有網友直言「5999元都能買一台正常冰箱了」，質疑溢價過高，甚至調侃是「韭菜收割機」。

▲▼泡泡瑪特推出Labubu冰箱。（圖／翻攝泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特推出Labubu冰箱。（圖／翻攝泡泡瑪特）

▲▼「LABUBU冰箱」被炒至5萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼「LABUBU冰箱」被炒至5萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼「LABUBU冰箱」被炒至5萬元。（圖／翻攝自微博）

更有聲音認為設計感有限，「不如自己買貼紙貼一貼」，認為產品本質與一般冰箱差異不大，僅是外觀換上IP元素。然而，也有支持者表示願意為「情緒價值」買單，認為潮玩本就不是以實用為唯一考量，「喜歡的人自然會懂」。

值得注意的是，該款冰箱尚未開賣，就已出現在二手平台上，有賣家開價10999元預售（約台幣5萬元），標榜「搶到直發」，價格幾乎翻倍，再度引發市場對炒作與溢價的討論。

▲▼「LABUBU冰箱」被炒至5萬元。（圖／翻攝自微博）

事實上，泡泡瑪特3月25日就在業績發表會上宣布，泡泡瑪特家電產品將會在4月正式推出。此外，泡泡瑪特的甜品業務也會在泡泡瑪特樂園、泰國旗艦店以及多個快閃店之後，在今年上半年在實體門店展開。

據報導，泡泡瑪特IP衍生小家電品類涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷、吹風機等產品，現階段已進入大規模備貨階段，目標市場規劃為先中國國內，後海外。
 

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