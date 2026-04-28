梅雨季雨量「正常至偏少」機率大　聖嬰發展機會高

▲氣象預報中心主任黃椿喜。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署表示，目前赤道太平洋海溫已恢復正常，預測今年秋季將逐漸進入聖嬰季節，可能導致西半部氣溫偏高，降雨偏少特徵。至於今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏高、雨量則以正常至偏少的機率較大。

氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年除2至3月冷氣團影響期間仍有氣溫較低外，過去一季（2至4月）受氣溫明顯偏高，只有3月底至4月初受冷氣團接連影響，有偏冷情形，若以逐月來看，2、4月顯著偏暖，3月正常偏暖，平均氣溫為1951年以來第3高溫，其中新竹站創下同期最高溫紀錄，第1、2高溫為2019年、2024年，顯示全球暖化下，偏暖情形持續。

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降雨方面，他表示，過去一季主要集中於2月下旬至3月上旬、4月上旬鋒面及華南雲雨區影響期間，其他時間降雨較少，全台11個代表站平均降雨為少雨類別，總累積雨量227.5毫米僅達氣候值的8成，降雨日數26.5天則為1951年以來第5少。

黃椿喜進一步說明，目前赤道太平洋海溫已恢復正常，預測未來逐步朝向聖嬰發展的機率較高，有機會在秋天進入聖嬰季節。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，西半部有氣溫偏高，降雨偏少的特徵，但不同年份對台灣的影響程度不同。

他指出，氣象署結合各國數值模式資料研判，今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏高、雨量則以正常至偏少的機率較大。根據過去歷史資料，梅雨季降雨最顯著主要在5月中至6月中，雨量更可能勝過颱風季，5月降雨主要受梅雨鋒面及西南風影響，集中在西半部，南部也會增加，5月下旬至6月更會往南部及平地擴展。

他也說，近年梅雨季期間的總雨量雖未有明顯增減，但降雨時段趨於集中，短時強降雨事件的發生頻率也顯著提高，不僅提升災害發生的風險，預報的難度也增加。

氣象署呼籲，各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低地區，更應加強防範。另外，梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾也須防範雷擊及強陣風現象。

▲梅雨展望。（圖／氣象署提供）