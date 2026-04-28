陸禁止Meta收購Manus　專家：對具中國背景AI團隊「敲警鐘」

▲Meta收購Manus交易案在大陸官方禁令下告吹。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

外界關注的美國AI巨頭擬收購Manus案在昨（27）日大陸國家發改委一紙公告下告吹，對Meta做出禁止投資決定並要求撤銷交易。由於此案牽涉中美AI科技角力及大陸AI發展與國家安全之間的敏感神經，被視為大陸對AI領域外資併購進一步強化審查，甚至是高規格審查的案例，引起全球AI領域關注。

《中國新聞週刊》報導，在公開宣佈被美國科技巨頭Meta收購近5個月後，由中國創業團隊研發的AI產品Manus，再度迎來命運轉折。4月27日，國家發展改革委官網發佈消息稱，外商投資安全審查工作機制辦公室依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

該審查機制由大陸國家發展改革委與商務部負責，依據2021年實施的《外商投資安全審查辦法》運作。依規定，若外資投資涉及國防安全或關鍵產業並取得控制權，須事前申報；若被認定影響或可能影響國家安全，將啟動特別審查，最終可作出禁止投資決定。

對此，長期研究AI產業的劉震分析，此次監管措施並非「暫停交易」，而是採取直接要求「撤銷交易」的方式，顯示審查力度較為嚴格，「過去較多集中於算力、晶片等基礎設施領域，此案則涉及AI應用層企業，反映相關範圍可能擴大。」

劉震認為，在中美AI競爭背景下，AI企業的技術、數據與人才等核心資產，除企業層面外還具有更高敏感性，因此，相關投資案將面臨更嚴格的官方審視，尤其對於具大陸背景、嘗試透過海外架構尋求收購的AI團隊而言，此案也被視為一項提醒。

這筆交易禁令如同提前敲響了大陸AI行業面對海外併購案的「警鐘」，劉震強調，大陸仍支持企業「走出去」拓展市場，但前提是不涉及國家安全敏感領域，建議投資界持續關注本土AI團隊發展，避免核心資產整體外移。