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飛日本注意！行動電源新規定上路　不能用、不能充7大規定

▲▼日本,旅遊,行動電源。（圖／pexels）

▲日本針對飛機上「行動電源」的最新安全規定4/24正式上路。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

飛日本旅遊要注意行動電源新規變嚴了！日本針對飛機上「行動電源」的最新安全規定4/24正式上路，不僅每人攜帶數量被限制為2顆，連過去不少人習慣在機上使用行動電源替手機充電的行為，也全面被禁止，航空公司方面也已同步配合新制上路，若未遵守規定，可能面臨拒絕登機或其他處置！

日本國土交通省指出，近年來國內外航班頻繁發生鋰電池過熱、冒煙甚至起火事件，因此依據國際民航組織（ICAO）最新安全標準進行緊急修訂，並於2026年2月27日公布航空機內攜帶行動電源的安全標準修正草案，全面強化相關限制，此次新制除新增規範外，也整合既有規定，共有「7大重點」，提醒旅客務必提前掌握。

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日本行動電源新規「7大重點一次看」

1. 每人最多攜帶2顆行動電源

新制明確規定，乘客隨身攜帶的行動電源數量上限為2顆，超過將可能被拒絕登機或要求現場處理，避免機艙內電池數量過多，提高潛在風險。

2. 容量限制160Wh以下

所有行動電源須符合160Wh以下容量限制，若超過則全面禁止攜帶，容量越高，鋰電池在氣壓變化下的風險也越高，旅客務必事先確認產品標示。

3.行動電源全面禁止托運

延續既有規定，所有行動電源皆不得放入托運行李中，必須隨身攜帶登機，以便在發生異常時能即時應對。

4. 機上全面禁止使用行動電源

此次最大變動之一，就是飛行途中不得使用行動電源替手機或其他設備充電，避免電池在密閉空間中持續運作，提高過熱風險。

5. 禁止為行動電源本身充電

除了不能用行動電源幫設備充電外，也不得使用飛機電源插座為行動電源充電，避免充電過程中產生不穩定狀況。

6. 不可放置於頭頂行李櫃

行動電源需隨身保管，例如放在座位下方或隨身包中，不可放在頭頂行李櫃。主因是若發生冒煙或異常，能第一時間被發現並處理。

7. 電池需做好絕緣與防護

攜帶行動電源時，為了避免短路，需使用膠帶封住接點並單獨分開收納，一旦短路可能導致高溫、膨脹甚至起火，風險不容忽視。

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