昔零缺額搶破頭！「警界台大」保四...巡官統調罕見「開大缺」

▲保四總隊今年罕見開大缺。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

被警界譽有「極樂保四」之稱的保安警察第四總隊，堪稱警界最難擠入的「台大窄門」。然而，警政署今年辦理第一次巡官統調作業，保四罕見出現4人申請外調，加上部分退休官警，預計將釋出4至6個缺額，警界人士預估，這將是外縣市警官多年來最有機會圓夢調入保四的一次良機。

保四總隊駐地位於彰化，主要負責保安機動警力訓練、支援地方治安維護、群眾活動處理及新進警察教育訓練等等業務，勤務單純、無刑事與交通績效壓力，也無需面對民眾處理外勤行政業務，向來是全國巡官統調的熱門首選，能夠如願調入保四的警官，幾乎一旦調入就不再外調。

根據統計，保四在2022年至2023年間連續兩年「零缺額」，曾有積分排名全國第一的警官也無法如願調入，簡直搶破頭。而今年全國首梯巡官統調共有497人申請，以保四為第一志願者達31人，競爭依然激烈，2025年則有外調中區國稅局及澎湖縣府等等，其餘多為榮陞或退休。

警界人士分析，此次保四難得出現4人申請外調，加上退休人員離退，罕見一次釋出多個缺額，除了內部升遷名額外，外縣市警官調入保四的機會將大幅提升，已有不少警官磨拳擦掌，期盼能抓住這難得的「窄門開啓」時刻。