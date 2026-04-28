游淑慧又打柯：維冠大樓倒塌沒大型機具　因柯文哲當時拆忠孝橋引道

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

名嘴李正皓27日表示，柯文哲下個案子，自己判斷很可能是皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案，因為已有重要關係人於上週遭廉政署約談，恐圖利拆除廠商上億。對此，國民黨台北市議員游淑慧也在節目表示，當時發生一件滿讓人難過的事情，柯文哲為了盡快拆除，動用了200多個人力、70幾個大型機具，可是那時候維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道要盡快拆除，所以全台灣的大型機具全部調來台北，當年維冠的家屬其實很難過，因為沒有大型機具可以去吊起大樓。

針對忠孝橋引道拆除案，游淑慧於節目《新台派上線》表示，這勾起自己很多想當年，大家都說忠孝橋引道拆除是柯文哲最大政見，但大家可能不知道預算是2015年編列、拆除工程的標案是2015年12月2日公告，那時候柯文哲都不是市長，工程的標案早就已經公告，也就是說柯文哲當了市長就只要等著拆除就好。

游淑慧表示，柯文哲唯一做得事情就是盡快拆除、縮短工期，所以自己記得當時發生了一件滿讓人難過的事情，柯文哲當時為了盡快拆除，動用了200多個人力、70幾個大型機具，可是當時大家記不記得，那時候維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道要盡快拆除，所以當時全台灣的大型機具全部調來台北。

游淑慧說，大家如果記得，當年維冠的家屬其實很難過，因為當年沒有大型機具可以去吊起那個大樓，就是因為當時柯文哲要求盡快拆除。