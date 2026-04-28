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AI假圖喊「高雄馬鈴薯中毒」！桃園男造謠被抓了　檢聲請羈押

▲▼桃園汪男散布馬鈴薯中毒假消息，遭檢方聲押。（圖／調查局）

▲桃園汪男散布馬鈴薯中毒假消息，遭檢方聲押。（圖／調查局）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

政府擬放寬美產馬鈴薯進口規定，引發民眾食安疑慮，並在社群上展開激烈論戰；未料日前竟有網友於臉書上散布AI生成之假新聞報導圖片，訛稱「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」，引發民眾恐慌。法務部調查局資安工作站發現後立即介入偵辦，火速於27日鎖定住在桃園的汪男，並將其約談到案，認定其觸犯食品安全衛生管理法等罪，檢方複訊後向法院聲請羈押。

臉書平台25日、27日陸續流傳一則以AI製圖之假新聞報導，標題大大寫下「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」、「高雄居民疑因馬鈴薯中毒」；而PO文的汪男還寫下「冤有頭債有主，誰進口的就找誰吧」，引發民眾對於食安之恐慌。

對此，衛福部27日特地出面澄清此為假消息，強調並未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，提醒民眾散播謠言恐觸法，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

法務部調查局資安工作站也立即介入偵辦，經訊息溯源後，發現是住在桃園的汪姓男子所發布，隨即報請桃園地檢署指揮，於27日將汪男約談到案，訊畢依觸犯食品安全衛生管理法等罪移送桃園地檢署偵辦，檢察官複訊後向該管法院聲請羈押。

調查局提醒，民眾識別網路資訊時宜提高警覺，於確認其真實性之前，應辨識思考、小心查證，切勿因錯誤認知或受到誤導，而成為不實訊息之散布者或協力者，以致誤蹈法網。

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