詐領助理費9年A走1455萬　桃園市前議員吳宗憲認罪一審判3年

▲桃園市前議員吳宗憲涉犯貪汙之詐領助理費補助案遭起訴，遭判刑3年，褫奪公權4年。（資料照／翻攝自吳宗憲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市議員吳宗憲於2011年至2019年擔任議員9年期間，涉嫌詐領助理費案，遭桃園地檢署依貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物、刑法之使公務員登載不實等罪嫌起訴，向法院聲請沒收犯罪所得1455萬6351元；桃園地院審理時，吳宗憲等8名被告均坦承犯行，合議庭審結依利用職務機會詐取財物罪，共3罪，判處吳應執行有期徒刑3年，褫奪公權4年，並沒收犯罪所得，其餘7名被告均獲1至3年緩刑，仍可上訴。

桃園地檢署肅貪專組檢察官范玟茵去年7月間指揮台北市調處偵辦前桃園市議員吳宗憲涉嫌詐領議員助理補助費案，檢方查出吳宗憲擔任桃園縣議會第15至17屆議員，亦為桃園市議會第1、2屆市議員，明知助理補助費並非議員薪資之一部分，亦非對於議員個人之實質補貼，竟與擔任其公費助理即同案被告范姜姓助理以虛偽申報人頭助理詐領助理補助費，由未擔任議員公費助理之歐陽姓、許姓、羅姓（已歿）、葉姓、張姓、彭姓、劉姓等人，配合提供國民身分證件、銀行帳戶資料，供吳自行或指示被告范姜姓助理製作內容不實之「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件，向市議會將助理等人虛偽申報為公費助理，待助理將薪資、春節獎金款項匯入帳戶後，再由吳自行或指示助理將款項提出並挪為私用，總計以此方式向桃園市議會詐得公費助理補助費用共1455萬6351元。

▲桃園市前議員吳宗憲。（資料照／翻攝自吳宗憲臉書）

檢方偵結依詐領助理費案，遭桃園地檢署依貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物、刑法之使公務員登載不實等罪嫌起訴，並向法院聲請羈押吳宗憲獲准。

桃園地院合議庭審訊被告吳宗憲，吳8名被告均坦承犯行，坦承檢方起訴書所載之事實與罪名，法官認為，被告涉犯貪污治罪條例之利用職務上之機會詐欺取財、刑法之使公務員登載不實等犯罪事實。

合議庭審結被告吳宗憲犯利用職務機會詐取財物罪，共3罪，各處有期徒刑2年，均褫奪公權4年，應執行有期徒刑3年，犯罪所得均予沒收。其餘被告范姜等7人依共同犯利用職務機會詐取財物罪，分別判處有期徒刑1年，緩刑3至4年，分別向公庫支付18萬至10萬不等，褫奪公權2至3年不等，本案還可上訴。