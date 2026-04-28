20年來首位！英王如期赴美國是訪問　將在國會發表演說

記者詹雅婷／綜合報導

英國國王查爾斯三世和王后卡蜜拉27日抵達美國進行國是訪問，這是繼2007年以來，英國君主時隔約20年首次赴美國是訪問。英王與王后此行第一站來到白宮，美國總統川普夫婦親自迎接，4人在合影之後，一同共進下午茶。

▲英國君主時隔約20年首次赴美國是訪問。（圖／路透）

英王訪美首站白宮 川普夫婦親自迎接

天空新聞、路透等報導，查爾斯和卡蜜拉27日飛抵安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）後步出專機，踏上紅地毯，並與在場等候迎接的官員們握手致意，獲贈花束，並展開這次為期4天國是訪問的第一個正式活動，也就是在白宮與川普、美國第一夫人梅蘭妮亞會面。

▲查爾斯和卡蜜拉抵達白宮之後，與川普、梅蘭妮亞致意問候並合影。（圖／路透，下同）

在白宮外的燈柱上可見英國國旗飄揚，查爾斯和卡蜜拉抵達白宮之後，與川普、梅蘭妮亞致意問候並合影，接著共進私人下午茶。隨後，川普夫婦帶領他們參觀白宮南草坪的蜂箱，並前往英國大使館參加花園派對，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人均出席。

英王預計在美國會發表演說

預計查爾斯將於28日在白宮東廳出席國宴，隨後在美國國會發表演說，時間約20分鐘。查爾斯屆時將談到，儘管英美並非在所有事情上意見一致，但兩國擁有的共同傳統，總能找到攜手合作的方法，且國防、情報與安全聯繫是如何以數十年而非數年來衡量；另外預計查爾斯也將簡短提及槍擊事件。

另外根據衛報，為了避免烏克蘭總統澤倫斯基遭美方當眾斥責的尷尬場面，白宮已經同意，查爾斯與川普的會晤將以非公開的方式進行。

英國對這次國是訪問寄予厚望，希望能藉此修補美英之間的關係，因為兩國目前正處數十年來最艱困的時期之一。由於川普揚言要報復首相施凱爾（Keir Starmer）等人針對伊朗戰爭的批評，英國希望查爾斯能夠說服川普，讓他在一些強硬表態上稍微退一步。