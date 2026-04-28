快訊／貪污6萬8「跟家人聚餐」　台中市前地政局長判2年獲緩刑

▲台中市政府前地政局長吳存金貪污今遭判刑。（圖／記者許權毅翻攝、記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市前地政局長吳存金涉詐領特支費，被檢方依貪污、偽造文書起訴。吳存金先前開庭時，拿出過往功獎證明認真工作，大哭說任職地政局43年來，沒收受過一分一毫，這次的事情真的知道錯了，沒想過退休如此難堪。法院28日宣判，判處吳2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，並需執行公益義務勞務240小時，法治教務5場。

台中地檢署去年底偵結，依貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物，以及刑法第216條、214條之行使使公務員登載不實公文書等罪嫌將吳起訴。檢方調查，吳利用職務上機會，從2019年11月25日起至2024年5月12日止，在台中市某餐廳有11次消費，均為親屬間家庭聚餐的私人餐敘，吳竟向餐廳打統編，再將餐廳開立的11張開統編發票，交給不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，從中詐得首長特別費共6萬8679元。

吳前一次開庭，被檢方掌握的11次消費發票全被秀出，包含叫外送吃披薩、吃火鍋，或是連鎖鐵板燒店，甚至曾以「盧秀燕當選」名義請家人吃飯，金額從1030元到1萬7600元都有。吳存金以自己從偵查到審理期間，全都坦承犯行之態度，並且每筆貪污金額都在5萬元以下，向法院請求緩刑。

吳存金說，「我從1982年、20多歲起擔任公務員，沒有收受過一分一毫，這次的事情，是我一時失慮，我不應該拿特支費來請家人，發生事情後，我立刻辭去職位。我愧對家人、長官以及同仁，工作43年以來，我因此長期身體不好，現在已經67歲，還得吃藥才能入睡，懇請3位法官給予緩刑，我願意用餘生做善事，減去過錯，一定好好服務社會。」

吳的辯護律師也說，吳已經繳回所有犯罪所得，並且11次犯罪金額都在5萬元以下，依法得減刑2次。

檢方說，確實本案有減刑適用，但考量本案有一定社會關注度，延伸社會觀感，若給予緩刑，應要對被告造成一定負擔而從嚴，至少得緩刑4年以上並交付保護管束。吳身為高階公務員，應服80小時以上義務勞務，會以教育或宣導有意義之方式，讓吳回饋社會。

吳存金的辯護律師最後強調，吳每天工作到半夜2點，都還在回覆訊息，並無前科、身家清清白白，已經坦承做錯事並坦然面對。從事公務員43年是無背景之人，靠的就是兢兢業業工作，但卻也因此與家人疏離，才會希望宴請家人進行彌補，也是本案動機，但也深知此舉是錯誤。

律師指出，吳因為本案短短數月瘦了20公斤，甚至罹患疾病，考量本案有可能法定刑在1年9月，加上台中市政府也以尊重法院判決之意見，請求給予緩刑。