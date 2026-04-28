吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

▲（左起）新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台北車站商場經營權之爭塵埃落定，新光三越在激烈競爭中脫穎而出，一舉擊敗微風、統一等8家強勁對手，成功拿下最長23年的經營權。這場勝利被視為副董事長兼總經理吳昕陽的關鍵一役，不僅成功走出台中店氣爆事件的陰霾，更展現出百貨龍頭的營運韌性與擴張實力。

挺過氣爆陰霾！吳昕陽正面迎戰奪下北車

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過去一年，新光三越因台中店氣爆事件承受不小壓力，外界一度質疑其營運穩定性與擴張能力；然而，吳昕陽並未選擇保守防禦，而是在最關鍵的北車商場標案中正面迎戰。

這次勝出不只是拿下一個據點，更是新光三越在危機後重塑競爭力的指標性勝利，用具體戰果證明其營運風險管控與整體規畫能力已重回高峰。

8搶1激戰勝出！擊退微風、統一與日系勢力

此次標案競爭激烈，共有8家業者參與競逐。新光三越不僅擊敗了原本具備地主優勢的微風集團，更壓過積極布局的統一集團與日系百貨勢力。

▲台北車站商場由新光三越取得經營權。（圖／ETtoday資料照）

業界分析，新光三越勝出的關鍵在於，長期經營站前商圈的深厚經驗，以及針對交通樞紐商場的精準規劃。這場「實力驗證」的硬仗，讓新光三越成功取得最優申請人資格，奠定未來23年的穩定基礎。

擴大站前版圖！年營收30億黃金據點入袋

北車商場年營收規模約30億元，被業界視為具備長期穩定現金流的「黃金級據點」。此次拿下經營權，象徵新光三越正式將站前商圈的版圖進一步擴大，形成更完整的商業布局。

這對推動公司邁向千億營收目標具有實質助益，未來新據點與既有門店的協同效應，將成為百貨業界觀察的重點。