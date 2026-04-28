　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

▲(左起)新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

▲（左起）新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台北車站商場經營權之爭塵埃落定，新光三越在激烈競爭中脫穎而出，一舉擊敗微風、統一等8家強勁對手，成功拿下最長23年的經營權。這場勝利被視為副董事長兼總經理吳昕陽的關鍵一役，不僅成功走出台中店氣爆事件的陰霾，更展現出百貨龍頭的營運韌性與擴張實力。

挺過氣爆陰霾！吳昕陽正面迎戰奪下北車

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去一年，新光三越因台中店氣爆事件承受不小壓力，外界一度質疑其營運穩定性與擴張能力；然而，吳昕陽並未選擇保守防禦，而是在最關鍵的北車商場標案中正面迎戰。

這次勝出不只是拿下一個據點，更是新光三越在危機後重塑競爭力的指標性勝利，用具體戰果證明其營運風險管控與整體規畫能力已重回高峰。

8搶1激戰勝出！擊退微風、統一與日系勢力

此次標案競爭激烈，共有8家業者參與競逐。新光三越不僅擊敗了原本具備地主優勢的微風集團，更壓過積極布局的統一集團與日系百貨勢力。

▲▼觀光,觀光客,旅客,台鐵,台北車站,台北車站大廳,地下街。新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

▲台北車站商場由新光三越取得經營權。（圖／ETtoday資料照）

業界分析，新光三越勝出的關鍵在於，長期經營站前商圈的深厚經驗，以及針對交通樞紐商場的精準規劃。這場「實力驗證」的硬仗，讓新光三越成功取得最優申請人資格，奠定未來23年的穩定基礎。

擴大站前版圖！年營收30億黃金據點入袋

北車商場年營收規模約30億元，被業界視為具備長期穩定現金流的「黃金級據點」。此次拿下經營權，象徵新光三越正式將站前商圈的版圖進一步擴大，形成更完整的商業布局。

這對推動公司邁向千億營收目標具有實質助益，未來新據點與既有門店的協同效應，將成為百貨業界觀察的重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中某公園命案！男半蹲姿勢死亡
「馮語婷」真實身分曝！　控鳳梨射後不理
主動提公開　黃國昌感嘆：有史以來地方選舉最嚴謹的民調
快訊／「當小王」判決出爐　王子火速回應！
台積電摜殺兇手現形！外資連2賣　累計狂砍4.1萬張
粿王判決書公開　「不揭露姓名」原因曝
黃國昌民調落敗　總部轉作6議員競總、川伯後援會
一粒哽咽曝近況　健康亮紅燈取消演出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵稱「北車商場案評委符合規定」　業者明起可提異議

嫌車錢負擔大！遠距離男友「要求AA制」　網見1關鍵搖頭：為啥要

直腸癌侵犯膀胱！他會陰部爛掉險死　醫療團隊切3器官奇蹟保命

啦啦隊女神「頭轉」全場跪了！身分曝光　網讚爆：黑澀會蚊子

黃韻玲接手綠光　曝《人間條件》改編音樂劇　劇本、演員全更新

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

夏天到了！大胸女生「1穿搭」超困擾　大票共鳴：看起來超色情

勞動節連假蘇花路廊雙向交通尖峰時段曝！　行車攻略一次看

百萬人求開單！北市「仙氣女警」夜市執勤爆紅　本尊IG曝光

飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」　菜色多還更好吃

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

台鐵稱「北車商場案評委符合規定」　業者明起可提異議

嫌車錢負擔大！遠距離男友「要求AA制」　網見1關鍵搖頭：為啥要

直腸癌侵犯膀胱！他會陰部爛掉險死　醫療團隊切3器官奇蹟保命

啦啦隊女神「頭轉」全場跪了！身分曝光　網讚爆：黑澀會蚊子

黃韻玲接手綠光　曝《人間條件》改編音樂劇　劇本、演員全更新

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

夏天到了！大胸女生「1穿搭」超困擾　大票共鳴：看起來超色情

勞動節連假蘇花路廊雙向交通尖峰時段曝！　行車攻略一次看

百萬人求開單！北市「仙氣女警」夜市執勤爆紅　本尊IG曝光

飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」　菜色多還更好吃

餅總評價王翾祐：像初期的林立　近況亮眼不急於拉上一軍

台航首季EPS0.71元、毛利率達42%　劉文慶：今年營運展望樂觀　

被吳念真當眾指正！　黃韻玲憶「排練丟本」遭訓話：不要亂加台詞

台東縣府攜手地檢署宣導揭弊者保護法　強化反賄選意識

快訊／台中惠中公園命案！男久站單槓區不動身亡

2個月前才問「誰要陪我等到2330？」　財經作家坐等台積電2500

1週狂增57例！日本麻疹疫情創10年次高　5月黃金週恐加速擴散

黃國昌民調敗給李四川　李貞秀嗨喊：惡毒政客提早下課是國家之福

成軍首季直闖SBL總冠軍賽　凱撒基隆黑鳶將與裕隆爭霸

度假慘死！男看表演「眼鏡蛇鑽褲管」　當場被咬中毒亡

曾沛慈突喊：我的祖籍泉州　介紹烏龍茶掀論戰

生活熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢

梅雨季將登場　首波鋒面下周到

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

9:00進公司「同事集體盯手機」　他驚喊：近一個月都這樣

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　真相曝光

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

王俐人心中永遠的痛！　「顧慮太多」沒見後一面

宮廟捐獻名錄驚見NONO　網揪「夫妻同框」沒離婚

王俐人遭圍剿！名嘴怒槓酸民：先照鏡子

北市「仙氣女警」夜市執勤爆紅　本尊IG曝光

外國女友「買爆一堆MIT神物」　男友：比台人還懂

更多熱門

相關新聞

新光三越入主台北車站微風提異議

新光三越入主台北車站微風提異議

台北車站商場上周被爆由新光三越取得經營權，台鐵今（4／28）正式公告證實，新光三越為最優得標人。現任經營者微風排名第二、差一分飲恨，對此微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，因審查程序有瑕疵，已依法提出正式異議。

微風提出異議「質疑北車商場案提前洩露」　台鐵：依程序辦理中

微風提出異議「質疑北車商場案提前洩露」　台鐵：依程序辦理中

北車商場招標「新光三越」拿下　微風為次優申請人

北車商場招標「新光三越」拿下　微風為次優申請人

新光三越拿下台北車站的幕後盤算

新光三越拿下台北車站的幕後盤算

北車商場招標「新光三越險勝」廠商有異議　台鐵暫緩公告

北車商場招標「新光三越險勝」廠商有異議　台鐵暫緩公告

關鍵字：

新光三越北車商場經營權吳昕陽百貨競爭

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

國民黨老將宣布脫黨參選

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面