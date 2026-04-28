未解約先換廠！阿里山林鐵光纖工程遭爆「黑箱」　林鐵處回應了

▲阿里山林鐵光纖建置工程遭爆「黑箱作業」，林鐵處表示該案為承包公司與協力廠商之間的爭議。（資料照，和本案無關／阿里山林鐵提供）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

阿里山林鐵光纖建置工程遭爆「黑箱作業」，發包單位遭指控沒有解約，就先更換原施工廠商，且在招標、廠商更換的過程中，行政程序不透明。對此，林鐵處澄清，該案由遠傳公司承攬，並由遠傳公司委託協力廠商施工，為2家公司間的履約爭議，林鐵處將持續督促遠傳公司依約施工，並儘速處理與協力廠商的履約爭議，以如期完工。

針對阿里山林鐵光纖工程遭媒體報導「未解約先換廠」惹議，林鐵處澄清，報導所稱的發包單位為「遠傳電信股份有限公司系統整合分公司」，於2024年9月3日承作林鐵處「阿里山林業鐵路嘉義至二萬平段光纖建置工程(山地段)」，由遠傳公司委託協力廠商負責施工材料、機具以及人力調度等現場作業。遠傳公司因認為該協力廠商不符工程要求而予以解約，並為加速趕辦長期落後的工程進度，另委託他家協力廠商接續現場作業，因而衍生遠傳公司與第1家協力廠商的履約爭議。

林鐵處表示，政府採購法主要為規範工程主辦機關（林鐵處）與承攬廠商（遠傳公司），承攬廠商（遠傳公司）與協力廠商應回歸雙方之契約約定，處理相關爭議。本件工程材料均依據行政院公共工程委員會公告的材料標準及相關抽查、送驗規定辦理，並落實三級品管制度。經查遠傳公司之施工日誌、品質管理及更換工地負責人等，都符合契約相關規定。

林鐵處強調，本案實屬2家公司間的履約爭議，遠傳公司仍與第1家協力廠商持續協商處理中，林鐵處也將持續督促遠傳公司依約施工，並儘速處理與協力廠商之履約爭議，以如期如質完工。