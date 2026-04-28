惡火吞兩命！斗六孝子折返火場救92歲行動不便母　慘釀母子雙亡

▲雲林斗六湖山路民宅火警，林男原已逃出，為救高齡且行動不便的母親再度衝入火場，最終不幸殞命。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林縣斗六市湖山路一處住宅平房今(28)日清晨傳出奪命火警，造成母子雙亡悲劇。據了解，60歲林姓男子原本已與38歲姪子一同逃出火場，但想到92歲行動不便的母親仍受困屋內，隨即折返衝入火場救人，未料火勢迅速延燒、屋頂塌陷，最終與母親一同葬身火窟。

警消於清晨5時18分接獲報案，指斗六市湖山路一處住宅冒出大量濃煙，立即調派11車21人趕赴搶救。消防人員抵達時，整棟平房已陷入全面燃燒，火勢相當猛烈，經全力灌救後，於5時50分控制火勢，並進入屋內展開搜索。搜救人員隨後在房間門口發現林姓男子與其92歲母親倒臥地面，兩人已明顯死亡。警消指出，現場燃燒面積約30平方公尺，火勢於5時54分完全撲滅。

據調查，林男與母親同住，近期姪子也返家同住。火警發生當下，林男一度成功逃生，但因掛念行動不便的老母親，選擇折返救人，想將母親從房間中抱出，卻不敵火勢吞噬，釀成無法挽回的悲劇雙雙殞命。目前起火原因仍待火調人員進一步鑑定釐清，相關單位也已介入協助家屬處理後續事宜。