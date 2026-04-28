川普不滿！伊朗提「先停火開荷莫茲」再談核武　盧比歐批：拖時間

▲ 川普傳出對伊朗提出的新版和平方案感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊談判持續膠著，伊朗上周末提出新的和平談判方案，建議暫時擱置核武問題，先解決戰爭停火及波斯灣航運爭端，再逐步推進後續議題。但美方官員27日透露，美國總統川普對這份提案有所不滿，認為伊朗刻意迴避關鍵問題。

消息人士向《路透》透露，伊朗外交部長阿拉奇提出的方案規劃分階段談判，第一步要求美以停止對伊朗軍事行動，並提供不再開戰的保證；第二步才處理美國的封鎖措施與伊朗主張重新掌控的荷莫茲海峽問題。待前2項解決後，雙方才會觸及核武爭議，且伊朗仍堅持要求美方承認和平用途的鈾濃縮權利。

盧比歐批伊朗拖延 川普取消談判行程

美國國務卿盧比歐批評伊朗意圖拖延時間，接受《福斯新聞》專訪時表示，「我們絕不能讓他們得逞。他們是非常老練的談判者，我們必須確保任何協議都能確實阻止他們在未來任何時候迅速發展核武。」

川普周末宣布取消中東特使魏科夫及女婿庫許納赴巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的談判行程，使和平曙光大幅黯淡。阿拉奇周末期間則兩度進出伊斯蘭馬巴德，27日更轉赴俄羅斯會見總統普丁，獲得這位長期盟友的公開力挺。

荷莫茲封鎖重創航運 油價創2周新高

這場衝突對航運的衝擊已反映在數據上，開戰前每天約有125至140艘船通過荷莫茲海峽，但過去一天僅有7艘通行，且無任何一艘運載供應國際市場的石油。美國近日更對伊朗船隻實施封鎖，至少6艘載有伊朗原油的油輪被迫折返。受此影響，國際油價27日再度上揚，創下2周新高。

黎巴嫩衝突也明顯升溫，26日以色列空襲造成14人死亡、37人受傷，成為4月中旬美國斡旋停火以來單日傷亡最慘重的一天。伊朗強調，若黎巴嫩停火無法持續，不會就更大範圍的衝突進行談判。