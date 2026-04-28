美軍封鎖發威！　「載千萬桶石油」6艘伊朗油輪被迫掉頭

▲ 荷莫茲海峽通行量因美伊談判膠著不見改善。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普13日宣布封鎖與伊朗相關船運以來，美軍行動力道持續加強。據船舶追蹤網站TankerTrackers.com衛星分析，近日共有6艘伊朗油輪因美軍攔截被迫掉頭，船上合計載運達1050萬桶石油。

《路透》報導，據航運追蹤機構Kpler數據及地理空間分析公司SynMax衛星影像，自美國與以色列於2月28日聯手開轟伊朗後，荷莫茲海峽通行量急遽萎縮。戰前每天進出海峽的船隻達125至140艘，但過去24小時內僅有7艘通過，且無任何一艘載運供應國際市場的石油。

能源命脈告急 談判停滯封鎖持續

這條航道平時承擔全球約20%的石油與液化天然氣日供應量，因美伊談判在開戰近2個月後仍處於膠著狀態，海峽通行持續受限。

美軍表示，截至25日已攔截37艘船，但未透露船隻種類及確切位置。船舶經紀公司Clarksons在27日公布的報告中指出，伊朗方面因船隻未遵守其通航規定而出手攻擊並扣押船隻，美軍則持續執行封鎖行動，雙方夾擊之下，往來船隻腹背受敵。

封鎖非滴水不漏 伊朗油輪仍有突圍

TankerTrackers.com數據顯示，24日仍有2艘合計載運約400萬桶伊朗石油的油輪成功突破封鎖開往亞洲。但分析人士指出，美軍攔截範圍已延伸至麻六甲海峽以東的更遠海域，因此目前尚不清楚這批貨物會成功交到買家手中，或是被攔截折返伊朗。

2萬船員受困波斯灣 憂環境災難

與此同時，波斯灣內目前仍有數百艘船隻和約2萬名船員受困。聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）27日警告，這些船員正承受「巨大風險與沉重心理壓力」，並強調這種局勢持續愈久，發生重大事故乃至環境災難的風險愈大。