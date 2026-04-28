陸A股活化石「000004」上市35年確定退市　2026年累計跌幅逾75％

▲深圳國華網安科技公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股上市公司ST國華（000004）因市值持續低於5億元（人民幣，下同）門檻，已提前鎖定退市。該公司上市約35年，被視為A股「活化石」，2026年以來股價累計跌幅已逾75%，面臨交易類與財務類雙重退市的困境。

《證券時報》報導，4月27日，ST國華（000004）收盤股價再度跌停，市值近3.7億元，這是公司收盤總市值連續第15個交易日低於5億元。

▲上市逾35年的國華網安科技公司進入「準下市」狀態。（圖／翻攝微博）

依深圳證交所相關規定，若上市公司股票連續20個交易日收盤總市值低於5億元，將終止上市交易。依此推算，即便未來5個交易日該股連續漲停，公司市值仍難回升至門檻之上，已提前觸及退市條件。

數據顯示，「ST國華」股價過去雖有波動，但2026年以來持續下跌，年初至今跌幅已超過75%。此外，公司也可能同時觸及財務類強制退市標準。公司公告提到，2025年度扣除非經常性損益後淨利為負，且相關營收低於3億元，符合終止上市情形的判定條件。

外界分析，國華公司2025年營收約2億至3億元，扣除後營收約1.97億至2.96億元；歸屬母公司淨利約800萬至1200萬元，但扣非後淨利為負值，約負4000萬至負2000萬元。

公開資訊顯示，深圳國華網安科技股份有限公司前身為「深圳中國農大科技股份有限公司」，創立於1981年，於1990年12月1日在深交所掛牌交易，至今約35年。公司早期從事運輸相關業務，後多次轉型，2019年切入網路安全領域並更名至今。