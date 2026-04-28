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川普「關稅之亂」衝擊財政　美預算處：赤字恐多出1.1兆美元

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲ 川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅被裁定違憲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國會預算處（CBO）處長史瓦格（Phillip Swagel）27日示警，受近期關稅政策劇烈波動影響，未來10年聯邦預算赤字恐將額外攀升約1.1兆美元。不過他也坦言，由於局勢仍持續變動，目前尚無法提供精確數字。

史瓦格接受《彭博》電視專訪時解釋，赤字擴大原因在於最高法院的裁決，法院認定總統川普無權單方面動用緊急經濟權力加徵關稅，10年內預估將使赤字增加高達2兆美元。

儘管川普政府隨後轉以其他貿易手段填補稅收缺口，估計可回收8000至9000億美元，但仍不及被裁定違憲稅收的一半。史瓦格說明，「由於最高法院取消部分關稅，政府又恢復其中一些，兩者相抵後，未來10年的赤字大約會增加1.1兆美元。」

但史瓦格提到，政府仍保有相當大的權限，可課徵新的關稅並隨時調整內容，因此在整個程序完成以前，很難精確估算最終赤字數字。

他也點出目前美國經濟面臨的雙重壓力，2025年減稅政策帶來的刺激效果，卻被伊朗戰事推升的能源價格所侵蝕，「能源價格走高對家庭造成的衝擊大致抵銷了減稅帶來的好處」，企業投資與通膨的連鎖反應也互相交織。由於尚未進行新一輪預算更新，目前還未完成相應的經濟預測。

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川普關稅赤字最高法院美國預算

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